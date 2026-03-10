Turski vrhovni sud potvrdio 30-godišnju kaznu kapetanu Bekavcu

Turski vrhovni sud u Ankari potvrdio je presudu protiv hrvatskog kapetana Marka Bekavca i prvog časnika broda "Phoenician M" Alija Albokharija, koji su 2024. osuđeni na 30 godina zatvora zbog švercanja kokaina na tom brodu, objavio je britanski pomorski portal Seatrade Maritime News.
Prema pisanju tog portala, koji prenose i hrvatski mediji, odluka je donesena tijesnom većinom glasova sudaca, tri naprama dva.
Bekavac je od kolovoza 2025. na slobodi i nalazi se u Hrvatskoj, a Albokhari i dalje služi kaznu u turskom zatvoru.
Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan izjavio je kako nema detaljnijih informacija o tome, a misija sindikata završila je kada je kapetan Bekavac došao kući.
Poručio je kako mu je žao što na slobodi nije i prvi časnik Albokhari, a pravne aspekte odluke suda ne može komentirati.
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan je u kolovozu 2025., kada je Bekavac pušten na slobodu, izrazio iznimno zadovoljstvo njegovim puštanjem iz zatvora istaknuvši kako je to rezultat višemjesečnih napora u tom predmetu.
Do povratka Bekavca došlo je nakon koordiniranih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa, diplomacije i drugih institucija, a Habijan je podsjetio da su premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nekoliko navrata o Bekavcu razgovarali s turskim dužnosnicima tražeći najbolje rješenje za "izazovnu situaciju".
Hrvatski pomorac kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je droga pronađena na njegovu brodu "Phoenician M" u turskoj luci Eregli, a u rujnu prošle godine nepravomoćno je osuđen na 30 godina zatvora.
Nakon povratka Bekavca u Hrvatsku u medijima su se pojavile špekulacije da je razmijenjen za jednog turskog poduzetnika, koji je bio uhićen po Interpolovoj tjeralici.
