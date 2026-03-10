Turski vrhovni sud potvrdio 30-godišnju kaznu kapetanu Bekavcu

Do povratka Bekavca došlo je nakon koordiniranih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa, diplomacije i drugih institucija, a Habijan je podsjetio da su premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nekoliko navrata o Bekavcu razgovarali s turskim dužnosnicima tražeći najbolje rješenje za "izazovnu situaciju".