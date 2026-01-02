Erdogan: Ono što je "faraon" Netanyahu napravio u Gazi neće ostati nekažnjeno

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da bi on i američki predsjednik Donald Trump trebali razgovarati telefonom u ponedjeljak poslijepodne.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump ponovno bi trebali razgovarati telefonom u ponedjeljak, rekao je turski čelnik nakon molitve petkom, prenos Anadolu Ajansı.
„Imat ćemo još jedan razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak“, rekao je Erdoğan u Istanbulu, dodajući da će se poziv održati u poslijepodnevnim satima.
„Ono što je učinio ovaj faraon, kako ga zovem, (izraelski premijer) Benjamin Netanyahu, neće ostati nekažnjeno, jer je na sebe navukao kletve bezbroj potlačenih ljudi, od mladih do starih“, rekao je.
Osuđujući izraelske postupke u Gazi i pogoršanje humanitarne situacije ondje, turski predsjednik je izjavio: „Patnja djece u Gazi, koja žive u improviziranim šatorima izloženi vjetru i kiši, neće ostati bez odgovora, a Netanyahu neće izbjeći odgovornost.“
