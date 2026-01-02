Oglas

OŠTRO IZ TURSKE

Erdogan: Ono što je "faraon" Netanyahu napravio u Gazi neće ostati nekažnjeno

N1 Info
02. sij. 2026. 22:38
Erdogan
OZAN KOSE / AFP

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da bi on i američki predsjednik Donald Trump trebali razgovarati telefonom u ponedjeljak poslijepodne.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump ponovno bi trebali razgovarati telefonom u ponedjeljak, rekao je turski čelnik nakon molitve petkom, prenos Anadolu Ajansı.

„Imat ćemo još jedan razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak“, rekao je Erdoğan u Istanbulu, dodajući da će se poziv održati u poslijepodnevnim satima.

Osvrnuvši se na masovnu podršku turske javnosti Palestini na Novu godinu, Erdoğan je rekao da je veliko okupljanje na istanbulskom mostu Galata označilo „povijesni trenutak“, dodavši da je pokazalo kako „Palestina nije sama“.

„Ono što je učinio ovaj faraon, kako ga zovem, (izraelski premijer) Benjamin Netanyahu, neće ostati nekažnjeno, jer je na sebe navukao kletve bezbroj potlačenih ljudi, od mladih do starih“, rekao je.

Osuđujući izraelske postupke u Gazi i pogoršanje humanitarne situacije ondje, turski predsjednik je izjavio: „Patnja djece u Gazi, koja žive u improviziranim šatorima izloženi vjetru i kiši, neće ostati bez odgovora, a Netanyahu neće izbjeći odgovornost.“

benjamin netanyahu erdogan gaza izrael palestina pojas gaze turska

