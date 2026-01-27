EU i Indija sklopile povijesni sporazum

Sporazum predviđa smanjenje carina za europske proizvode koje nijedan od indijskih trgovinskih partnera nije dobio. Tako će se carine na automobile postupno smanjivati sa 110 posto na samo 10 posto, dok će se za automobilske dijelove u potpunosti ukinuti nakon pet do deset godina. Carine koje se kreću do 44 posto na strojeve, 22 posto na kemikalije i 11 posto na farmaceutske proizvode također će biti uglavnom ukinute.