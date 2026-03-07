SDP: Ako Plenković pronađe papir koji je nedostajao, sam će sebi ispisati optužnicu

Nakon što je saborski zastupnik Dario Zurovec potvrdio da je postao član vladajuće većine, oglasio se SDP Zagrebačke županije.
"Pokušaj Darija Zurovca da svoju izdaju birača i prelazak u redove vladajuće većine opravda "višim ciljem", odnosno realizacijom projekta "Samoborček", prozirna je laž koja pada na prvom testu provjere činjenica. Još gore, ovim činom političke trgovine, Zurovec nije spasio taj projekt – on ga je vrlo vjerojatno trajno upropastio.
Ono što je tragično za građane Samobora i Svete Nedelje jest činjenica da je Zurovec ovim manevrom vjerojatno presudio "Samoborčeku". Naime, ako Andrej Plenković sada, nakon Zurovčevog prelaska u vladajući tabor, "pronađe" onaj jedan papir koji je uvijek nedostajao, on će time sam sebi ispisati optužnicu. To bi bio krunski, materijalni dokaz institucionalne korupcije i priznanje da se državnim novcem i infrastrukturnim projektima ne upravlja prema potrebama građana, već isključivo kao valutom za kupovinu ruku u Saboru. Zurovec na sve to još više dolijeva ulje na vatru izjavama kako je "praktički odmah" nakon kave s Plenkovićem imao "sastanak s Hrvatskim željeznicama i resornim ministrom".
"Ogolio je svoj politički karakter"
Uz to što je kontaminirao projekt "Samoborčeka", Zurovec je prelaskom vladajućima ogolio svoj politički karakter. Svođenjem legendarnog "Samoborčeka" kao simbola tradicije i identiteta samoborskog kraja na razinu jeftine fotomontaže i preimenovanjem u "Zurovček", demonstrirao je neviđenu razinu arogancije i nepoštovanja. SDP Zagrebačke županije najoštrije osuđuje takvu banalizaciju ključnih infrastrukturnih projekata. Građani zaslužuju moderan i brz vlak koji će služiti zajednici, a ne promovirati nečiji ego i političku korupciju.
SDP Zagrebačke županije podržava projekt "Samoborček" kao temelj integriranog javnog prijevoza koji će rasteretiti gužve i poboljšati povezanost zapadnog dijela županije sa Zagrebom. Uz već izgrađeni kolodvor u Samoboru, koji je zamišljen i kao budući intermodalni terminal s prostorom za željezničku stanicu, "Samoborček" se strateški uklapa u širi plan razvoja regionalne mreže te omogućuje bolje povezivanje s drugim željezničkim pravcima i zračnom lukom", napisali su.
