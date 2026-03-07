SDP: Ako Plenković pronađe papir koji je nedostajao, sam će sebi ispisati optužnicu

Ono što je tragično za građane Samobora i Svete Nedelje jest činjenica da je Zurovec ovim manevrom vjerojatno presudio "Samoborčeku". Naime, ako Andrej Plenković sada, nakon Zurovčevog prelaska u vladajući tabor, "pronađe" onaj jedan papir koji je uvijek nedostajao, on će time sam sebi ispisati optužnicu. To bi bio krunski, materijalni dokaz institucionalne korupcije i priznanje da se državnim novcem i infrastrukturnim projektima ne upravlja prema potrebama građana, već isključivo kao valutom za kupovinu ruku u Saboru. Zurovec na sve to još više dolijeva ulje na vatru izjavama kako je "praktički odmah" nakon kave s Plenkovićem imao "sastanak s Hrvatskim željeznicama i resornim ministrom".