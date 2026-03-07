Oglas

Rob Jetten

Europski lider: Napadi na Iran nisu u skladu s međunarodnim pravom

N1 Info
07. ožu. 2026. 15:58
Rob Jetten
REMKO DE WAAL / AFP

“Niti napadi na Iran prošlog tjedna niti neprihvatljiva odmazda Irana prema državama u regiji ne uklapaju se u okvir međunarodnog prava”, rekao je Rob Jetten.

Nizozemski premijer Rob Jetten u petak je izjavio da američki i izraelski napadi na Iran nisu u skladu s međunarodnim pravom, istovremeno priznajući prijetnju koju Teheran predstavlja regionalnoj sigurnosti, piše Politico.

“Niti napadi na Iran prošlog tjedna niti neprihvatljiva odmazda Irana prema državama u regiji ne uklapaju se u okvir međunarodnog prava”, rekao je Jetten novinarima na svojoj tjednoj konferenciji za medije u Haagu.

Njegove izjave sugeriraju da se približava stajalištu drugih europskih država — uključujući Španjolsku i Francusku — koje dovode u pitanje zakonitost rata.

Jetten je dodao da nizozemska vlada ima “razumijevanja” za početne napade na Iran, s obzirom na dugogodišnju prijetnju koju Teheran predstavlja vlastitom stanovništvu i regionalnoj stabilnosti. Ipak, naglasio je da međunarodna zajednica mora nastaviti braniti međunarodno pravo i tražiti diplomatska rješenja “koliko god to bilo teško”.

Nizozemski čelnik također je doveo u pitanje koji je krajnji cilj američko-izraelske vojne kampanje.

“Glavno pitanje ostaje: kada će se napadi smatrati uspješnima?” rekao je Jetten, dodajući da će njegova vlada, prije nego što odluči podržava li metode koje su SAD i Izrael odabrali u Iranu, morati “razumjeti koje su namjere i ciljevi tih napada”.

Nakon dana proturječnih poruka iz Bijele kuće o opravdanjima i ciljevima rata protiv Irana, Trump je u petak rekao da je krajnji cilj njegove administracije “bezuvjetna predaja” čelnika Islamske Republike.

Jetten, koji je ranije ovog tjedna napade na Iran nazvao “donekle nespojivima” s međunarodnim pravom, također je rekao da je Francuska zatražila od Nizozemske da pruži potporu njezinu nosaču zrakoplova Charles de Gaulle u Sredozemlju za obrambene operacije. Nizozemska vlada razmotrit će taj zahtjev tijekom vikenda.

Razvoj događaja pratite OVDJE.

Teme
Američko-izraelski napad na Iran Rob Jetten iran nizozemska

