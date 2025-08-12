EU priprema nove sankcije Rusiji

Europska unija priprema 19. paket sankcija protiv Rusije jer Moskva i dalje odbija pozive na prekid vatre u Ukrajini, izjavila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove Kaja Kallas, piše The Kyiv Independent.
Ova najava dolazi uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je zakazan za 15. kolovoza na Aljasci. Čelnici EU i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće prisustvovati sastanku, ali se očekuje da će 13. kolovoza održati online razgovore s Trumpom.
"Sve dok Rusija nije pristala na potpuni i bezuvjetni prekid vatre, ne bismo trebali ni raspravljati o ikakvim ustupcima", poručila je Kallas. Naglasila je važnost redoslijeda koraka. "Prvo, bezuvjetni prekid vatre s jakim sustavom nadzora i čvrstim sigurnosnim jamstvima", rekla je, dodavši kako će "raditi na 19. paketu sankcija".
Dosadašnje mjere i ruska ofenziva
Prethodni, 18. paket sankcija, EU je odobrio 18. srpnja, opisujući ga kao "jednog od najjačih" do sada. Tim paketom gornja granica cijene ruske nafte spuštena je sa 60 na 47,60 dolara po barelu, a ciljano je više od 100 plovila iz takozvane ruske "flote iz sjene". Svrha mjera bila je suzbiti prihode od izvoza fosilnih goriva, ključnog izvora financiranja rata protiv Ukrajine.
Unatoč mjerama, Rusija nije poduzela korake prema okončanju rata i nastavlja ofenzivu duž cijele bojišnice. Tri kruga izravnih pregovora između Ukrajine i Rusije, kao i mirovni napori pod vodstvom SAD-a, do sada nisu uspjeli približiti strane rješenju.
Zabrinutost europskih čelnika
U međuvremenu, europski čelnici izražavaju zabrinutost da bi mogli biti marginalizirani uoči nadolazećeg summita Trumpa i Putina, kako je izvijestio New York Times 9. kolovoza, prenosi Index.hr.
U zajedničkoj izjavi od 10. kolovoza, čelnici Danske, Estonije, Finske, Islanda, Latvije, Litve, Norveške i Švedske pozdravili su Trumpovu inicijativu, ali su napomenuli da "diplomatsko rješenje mora zaštititi vitalne sigurnosne interese i Ukrajine i Europe". Nordijski i baltički čelnici također su naglasili da se pregovori "mogu odvijati samo u kontekstu prekida vatre" te da se "put do mira ne može zacrtati bez glasa Ukrajine".
"Nema odluka o Ukrajini bez Ukrajine, i nema odluka o Europi bez Europe", stoji u izjavi, uz obećanje nastavka podrške Kijevu i poruku da se Rusija mora dosljedno pritiskati da okonča rat.
Stručnjaci smatraju da žurno organizirani summit najvjerojatnije neće uspjeti približiti stavove Trumpa, Putina i Zelenskog zbog proturječnih ciljeva. Sam Trump je novinarima 11. kolovoza izjavio: "Na kraju tog sastanka, vjerojatno u prve dvije minute, znat ću točno može li se postići dogovor".
