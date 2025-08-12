EU priprema nove sankcije Rusiji

U zajedničkoj izjavi od 10. kolovoza, čelnici Danske, Estonije, Finske, Islanda, Latvije, Litve, Norveške i Švedske pozdravili su Trumpovu inicijativu, ali su napomenuli da "diplomatsko rješenje mora zaštititi vitalne sigurnosne interese i Ukrajine i Europe". Nordijski i baltički čelnici također su naglasili da se pregovori "mogu odvijati samo u kontekstu prekida vatre" te da se "put do mira ne može zacrtati bez glasa Ukrajine".