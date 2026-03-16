EU raspravlja o misiji Aspides. O čemu je riječ?

Ministri vanjskih poslova Europske unije raspravljat će u ponedjeljak o jačanju male pomorske misije na Bliskom istoku, ali se ne očekuje da će odlučiti o proširenju njezine uloge u Hormuškom tjesnacu, kažu diplomati i dužnosnici.
Misija EU-a Aspides osnovana je 2024. godine kako bi zaštitila brodove od napada jemenske pobunjeničke skupine Huti u Crvenome moru. Trenutačno pod izravnim zapovjedništvom misija ima talijanski i grčki brod, a može pozvati i francuski i još jedan talijanski brod za potporu.
S obzirom na to da je Hormuški tjesnac uglavnom zatvoren otkako su Sjedinjene Države i Izrael 28. veljače započeli napade na Iran, neki europski dužnosnici razmišljali su o tome bi li misija EU-a mogla postati dijelom nastojanja da se vrati slobodna plovidba Perzijskim zaljevom.
Mogućnosti Irana da spriječi promet važnim tjesnacem, kroz koji prolazi petina količine globalne nafte i ukapljenoga prirodnog plina, postala je velika prijetnja globalnoj ekonomiji.
No dužnosnici i diplomati EU-a su kazali kako će razgovori ministara u ponedjeljak u Bruxellesu vjerojatno biti fokusirani na pritisak šefice EU-a za vanjsku politiku Kaje Kallas koja smatra da se misiji treba dodati više brodova.
"U ponedjeljak će se razgovarati o pokušaju da više država članica pridonese dodatnim kapacitetima", rekao je visoki dužnosnik EU-a, koji je želio ostati anoniman.
Njemački ministar skeptičan u pogledu proširenja misije
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u nedjelju je rekao da Aspides – nazvan po grčkoj riječi koja se odnosi na "štitove" – nije bio učinkovit ni u realizaciji aktualnih zadaća.
"Stoga sam vrlo skeptičan u pogledu toga da bi proširenje Aspidesa na Hormuški tjesnac zajamčilo veću sigurnost", rekao je u intervjuu za njemačku televiziju ARD.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je pozvao Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i ostale zemlje pogođene ograničenjem isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac da se pridruže naporima koji će omogućiti ponovno otvaranje plovnih putova.
Francuska nastoji okupiti koaliciju da bi osigurala tjesnac nakon što se sigurnosna situacija stabilizira, dok Velika Britanija sa saveznicima raspravlja o nizu opcija da bi se zajamčila sigurnost brodskog prometa, rekli su dužnosnici.
Još je prerano reći može li EU kao blok odigrati ulogu u takvoj inicijativi, smatraju diplomati i dužnosnici. Svaka promjena mandata Aspidesa zahtijevala bi odobrenje svih 27 zemalja članica EU-a.
"Zaštita brodova u Hormuškom tjesnacu u trenutačnoj je situaciji odluka koju ministri neće donijeti olako", rekao je jedan diplomat EU-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
