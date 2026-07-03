TOPLINSKA KUPOLA
Europa bi uskoro mogla ponovno gorjeti: Meteorolog najavio novi val ekstremnih vrućina pa snažno nevrijeme
Meteorolog Jan Schenk očekuje da će Njemačku u srpnju ponovno pogoditi izražen toplinski val. Temperature bi ponovno mogle dosegnuti i 40 Celzijevih stupnjeva.
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Srpanj će u početku biti kišovit, no novi toplinski val već se nazire
Prvi dani srpnja u mnogim će dijelovima zemlje biti promjenjivi, nešto svježiji i s više oborina. No takvo vrijeme, prema prognozama, neće dugo potrajati. Već idući tjedan očekuje se novi toplinski val, a od sredine mjeseca ljeto bi trebalo pokazati svoje pravo lice, piše Focus Online.
Nad Španjolskom i Francuskom ponovno će se razviti vrlo vruća zračna masa koja će se potom proširiti prema srednjoj Europi, uključujući i Njemačku.
Toplinski val poput onoga u lipnju
Prema njemačkom meteorologu Schenku, postoje jasne sličnosti s prošlim mjesecom. I ovaj bi srpanj mogao započeti svježijim i nestabilnijim vremenom, nakon čega bi uslijedilo stabilno razdoblje s vrlo visokim temperaturama.
Nova toplinska kupola: Vrućina bi se mogla zadržati
Posebno zabrinjava mogućnost ponovnog razvoja tzv. toplinske kupole tijekom srpnja. Riječ je o dugotrajnom području visokog tlaka zraka koje zarobljava vrući zrak i omogućuje mu da se dodatno zagrijava tijekom duljeg razdoblja.
Za Njemačku bi to moglo imati ozbiljne posljedice. Od sredine srpnja temperature bi, osobito na zapadu zemlje, ponovno mogle naglo porasti, a lokalno bi se mogle kretati između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva.
Krajem mjeseca prijeti nevrijeme
Kako bi se vruće razdoblje produljivalo, vrijeme bi moglo postajati ne samo toplije nego i sve suše. Upravo ta kombinacija znatno povećava opterećenje za ljude, a istodobno raste i rizik od snažnih grmljavinskih nevremena.
Srpanj bi stoga mogao završiti olujnim nevremenima. Time bi se ponovio obrazac viđen u lipnju – najprije jačanje toplinskog vala, a zatim dolazak snažnih grmljavinskih oluja.
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