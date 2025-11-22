Pljušte reakcije
Europa bijesna zbog američkog plana: "Skandalozno, Witkoffu treba psihijatar!"
Donald Trump ozbiljno je uzdrmao proces jednog od najosjetljivijih europskih pregovora - onaj o tome kako iskoristiti zamrznutu rusku imovinu za financiranje ukrajinske obrane.
Dok EU mjesecima traži pravno održiv način da aktivira oko 140 milijardi eura ruskih državnih sredstava, mahom pohranjenih u Belgiji, Amerikanci su istupili s vlastitim, potpuno drugačijim planom, piše POLITICO.
Bruxelles je upravo ulazio u završnu fazu dogovora, kažu diplomati. Cilj je bio omogućiti da se prihod od zamrznute imovine iskoristi kao jamstvo za zajam Kijevu, kako bi Ukrajina izbjegla financijski kolaps početkom sljedeće godine.
No u Washingtonu je predstavljen Trumpov plan za prekid vatre od 28 točaka, u kojem se ista sredstva pojavljuju kao osnova američkog poslijeratnog investicijskog projekta, uz napomenu da bi SAD pritom uzeo „50 posto“ profita.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da se zemlja nalazi pred jednim od „najgorih izbora u povijesti“: između gubitka „dostojanstva“ i gubitka „ključnog partnera“.
"Skandalozno"
Europski diplomati i dužnosnici ne kriju ogorčenje. Boje se da bi Trumpov izaslanik Steve Witkoff mogao potpuno srušiti europski dogovor, koji 27 članica mora jednoglasno potvrditi na summitu idućeg mjeseca. Bivši francuski dužnosnik ocijenio je da je Witkoffova ideja „naravno skandalozna“, prenosi tportal.
„Europljani se iscrpljuju tražeći održivo rješenje u korist Ukrajinaca, a Trump želi profitirati od njihove imovine“, rekao je. „Ovaj prijedlog vjerojatno će svi odbaciti.“
Još jedan visoki dužnosnik EU bio je još izravniji: „Witkoff treba posjetiti psihijatra.“ Drugi su, pak, podsjetili da Trump nema nikakvu ovlast odmrznuti imovinu koja se nalazi u Europi.
Belgija pod najvećim pritiskom
Najveći problem u EU-u ostaje Belgija. Gotovo sva imovina nalazi se kod financijskog depozitara Euroclear, što Bruxelles izlaže ruskim odmazdama. Zato belgijska vlada oklijeva podržati europski plan; boji se da bi dugoročno mogla završiti s golemim financijskim teretom ako Rusija ikad pokuša vratiti sredstva.
U europskim prijestolnicama strahuju da će novi američki prijedlog dodatno otežati uvjeravanje Belgije. Jedan dužnosnik upozorio je da bi EU, ako sada krene u zajam za Ukrajinu, kasnije mogao biti izložen američkom pritisku da dio imovine odmrzne u sklopu poslijeratnog sporazuma. Time bi, tvrdi, europski porezni obveznici potencijalno ostali „na udici“.
„Ideja da Amerika želi profitirati od imovine koja je de facto europska zvuči kao klasični Trump“, rekao je jedan diplomat.
Što piše u američkom planu?
Iako nisu poznati svi detalji, dokument jasno otkriva smjer razmišljanja. Prema Trumpovu planu, 100 milijardi dolara ruskih zamrznutih sredstava uložilo bi se u američke projekte obnove i ulaganja u Ukrajinu, a SAD bi „dobio 50% profita“. Europa bi trebala dodati još 100 milijardi dolara, dok bi „zamrznuta ruska sredstva u europskom vlasništvu bila odmrznuta“.
Drugi dio imovine usmjerio bi se u „američko-ruski investicijski instrument“ za zajedničke projekte „u sektorima globalne stabilnosti“.
Upravo je taj dokument izazvao uzbunu diljem EU-a, gdje se pribojavaju da Trump priprema teren za mirovni sporazum koji bi značajno išao na ruku Vladimiru Putinu, a Ukrajini ostavio malo prostora za manevar.
Zelenski telefonira europskim liderima
Zelenski je u petak obavio hitne razgovore s čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, pokušavajući uskladiti odgovor na američke prijedloge.
Čelnici su ga, stoji u zajedničkom priopćenju, uvjerili da ostaju predani „pravednom“ miru te da će svaki dogovor koji utječe na europske interese zahtijevati europski konsenzus.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare