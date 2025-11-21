Ukrajina, Francuska, Njemačka i Britanija rade na protuprijedlogu mirovnog plana

EU i Ukrajina žele mir, ali neće ustuknuti pred ruskom agresijom, izjavila je u petak visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas dok svjetske agencije prenose da europske zemlje rade na vlastitom prijedlogu okončanja rata u Ukrajini, nakon što su objavljeni detalji američkog plana.
"Ovo je vrlo opasan trenutak za sve. Svi želimo da ovaj rat završi, ali važno je kako će završiti. Rusija nema nikakvo zakonsko pravo na bilo kakve ustupke od zemlje koju je napala, u konačnici o uvjetima bilo kojeg sporazuma odlučuje Ukrajina", rekla je Kallas novinarima.
Ukrajina, Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na protuprijedlogu mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka koji podržavaju Sjedinjene Države, rekla su tri izvora Reutersu u petak.
Jedan od izvora rekao je da će protuprijedlog vjerojatno uključivati i druge europske zemlje.
Američki plan na meti oštrih kritika
Američki plan predviđa značajne teritorijalne ustupke Ukrajine i vojno slabljenje zemlje uz sigurnosna jamstva, piše HRT.
Ured njemačkog kancelara objavio je da su se njemački, francuski i britanski čelnici složili u petak tijekom telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom o "dugoročnom očuvanju vitalnih europskih i ukrajinskih interesa".
Nakon predstavljanja američkog plana koji uključuje brojne ukrajinske ustupke Rusiji nakon gotovo četiri godine rata, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer pozdravili su "američke napore", ali i prenijeli Volodimiru Zelenskiju "njihovu potpunu i nepokolebljivu podršku na putu do trajnog i pravednog mira".
Četvorica čelnika "posebno su pozdravila predanost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj pruže čvrsta sigurnosna jamstva".
I held a joint call with President of France @EmmanuelMacron, Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer, and @bundeskanzler Friedrich Merz. I am grateful for their principled support for Ukraine and for all our people.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
We discussed the plan for peace for Ukraine and all… pic.twitter.com/Lz6Tq38QUR
"Neću izdati interese Ukrajine"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u petak da će predložiti "alternative" američkom planu za okončanje sukoba s Rusijom poručivši da neće izdati nacionalne interese svoje zemlje.
U video izjavi pozvao je Ukrajince da ostanu ujedinjeni u onome što je opisao kao jedan od najtežih trenutaka u povijesti zemlje, dodajući da očekuje veći politički pritisak tijekom sljedećeg tjedna.
Zelenski je rekao da će predložiti "alternative" američkom planu za okončanje sukoba, koji se općenito smatra vrlo povoljnim za Moskvu, obećavajući da neće "izdati interese" Ukrajine.
- Iznijet ću argumente, uvjeravat ću, predložit ću alternative. Ukrajina riskira gubitak američke podrške zbog washingtonskog plana za okončanje rata s Rusijom. Ukrajina bi se mogla suočiti s vrlo teškim izborom: gubitkom dostojanstva ili rizikom gubitka ključnog partnera. Borit ću se 24 sata, sedam dana tjedno za to da se najmanje te dvije točke ne previde u planu: dostojanstvo i sloboda Ukrajinaca" rekao je Zelenski u video obraćanju naciji.
