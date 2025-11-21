Ukrajina, Francuska, Njemačka i Britanija rade na protuprijedlogu mirovnog plana

- Iznijet ću argumente, uvjeravat ću, predložit ću alternative. Ukrajina riskira gubitak američke podrške zbog washingtonskog plana za okončanje rata s Rusijom. Ukrajina bi se mogla suočiti s vrlo teškim izborom: gubitkom dostojanstva ili rizikom gubitka ključnog partnera. Borit ću se 24 sata, sedam dana tjedno za to da se najmanje te dvije točke ne previde u planu: dostojanstvo i sloboda Ukrajinaca" rekao je Zelenski u video obraćanju naciji.