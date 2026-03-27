Sumud Flotila
Morana Miljanović ponovno će ploviti prema Gazi: Strah me, ali ne možemo živjeti bez straha
Gošća našeg Hrvoja Krešića bila je Morana Miljanović, sudionica humanitarne 'Sumud' flotile koja je prošle godine plovila prema Gazi prije nego što je izraelske snage nezakonito otele u međunarodnim vodama. Pričala je o organizaciji, solidarnosti i mobilizaciji globalnog pokreta koji pokušava prekinuti ilegalnu blokadu Pojasa Gaze.
"Plovila sam na brodu 'Shireen', koji je pružao pravnu podršku flotili. To je bila prva flotila te većine, ali je plovila u tradiciji brodova koji plove od 2007., kada je započela morska blokada i ilegalna okupacija Gaze. Također se intenzivirao proces etničkog čišćenja na Zapadnoj obali, ali on nije započeo jučer niti prije dvije i pol godine", kazala je Morana Miljanović.
Na početku je opisala pozadinu te velike međunarodne akcije.
"Flotila je bila transnacionalna, solidarna, direktna akcija koja je prvenstveno imala politički cilj. Nosila je i humanitarnu pomoć, ali njezina funkcija ne može se svoditi na samo dostavu humanitarnu pomoći, ona je prvenstveno pokret solidarnosti s ljudima Palestina i mobilizacija ljudi svih hodova života na globalnoj razini u smislu solidarnosti", kaže.
Međutim, naglašuje kako ta priča nije završila čak niti otmicom koju su izraelske sigurnosne snage izvele u međunarodnim vodama.
"Iz perspektive ljudi koji su sudjelovali u flotilama, niti jedna od tih priča nije završila; mi proživljavamo kontinuitet. s jedne strane, postoji čin nasilja, na što je reakcija flotila. Ali isto tako postoji kontinuitet našeg organiziranja i mobiliziranja kroz dugi niz godina. To su razne forme i intenziteti u određenim momentima jednog pokreta koji traje. Nisu svi brodovi zaustavljeni, neki su se probili i dostavili pomoć, neki su napadnuti, 2010. je izraelska vojska pobila velik broj ljudi na jednom brodu terorističkim napadom iz helikoptera."
Dodala je kako su izraelski postupci prema sudionicima prošle godine bili iznimno okrutni.
"U zadnjih nekoliko godina, niti jedan brod se ne probija; izraelske vlasti u međunarodnim vodama vrše otmicu nad civilnim brodovima i odvode ljude u Izrael gdje ih ilegalno zatvaraju. U slučaju flotile u kojoj sam ja sudjelovala to je eskaliralo do mučenja i nečovječnog postupanja", kaže Miljanović.
Pa ipak, unatoč stvarnom, opiljivom riziku, napominje da solidarnost raste iz godinu u godinu.
"Međutim, veliki broj istih ljudi vraća se u organizaciju, mnogi novi sudjeluju, flotila je i brojčano sve veća. Kontekst se mijenja, ali organizacija se nastavlja, raste i pokušava odgovoriti rizicima i promijenjenim okolnostima", kaže.
Najavila je i planove za novu flotilu, koja bi se trebala otisnuti iz Barcelone sredinom travnja.
"Imamo zacrtani datum, 12. travanj, kada velik dio flotile isplovljava iz luke u Barceloni, bit će i drugih dijelova flotile iz drugih luka, kao i prošli put. To su tri organizacije: A Thousand Madleens to Gaza, Freedom Flotilla Coalition i Global Sumud Flotilla. One se ujedinjuju kao ogromna alijansa kako bi plovili kao jedna flotila."
Miljanović dodaje, unatoč tome što organizatori ozbiljno rade na procjeni pritiska, nitko ne može predvidjeti konkretne poteze izraelske države i njezinog sigurnosnog aparata.
"Ne očekujem lakši proboj do Gaze. Imam nekoliko spekulativnih scenarija, svi su podjednako mogući. Imamo grupu koja se bavi procjenom rizika, ali moramo biti svjesni da su to sve spekulacije. postupci Izraela mogu biti manji, mogu eskalirati, zadnji put smo dvaput napadnuti dronovima."
Dodala je i kako zbog prijetnje izraelskog nasilja osjeća strah, ali kako postoji još veći strah, kojemu neće podleći.
"Mene je strah. Ali to radim jer ne možemo živjeti bez straha. Ako se trudimo minimizirati strah i ne razlikujemo zdrave vrste straha koje nas drže budnim i društveno induciranu paranoju koja od svih ljudi oko nas čini neprijatelje, gradimo svijet koji je još strašniji."
"Ne sudjelovati u flotili je puno strašnije, to je, na najjednostavniji način, moja motivacija", kaže.
