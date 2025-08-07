Europska komisija pozvala vlasti u BiH i RS da poštuju odluku suda o Dodiku

"Nakon pravomoćne presude Suda BiH, Središnje izborno povjerenstvo 6. kolovoza odlučilo je ukinuti mandat Miloradu Dodiku na dužnosti predsjednika Republike Srpske. U skladu s Izbornim zakonom BiH, potrebno je organizirati prijevremene izbore", odgovorili su u Europskoj komisiji na pitanja N1 o odbijanju vlasti RS da prihvate odluku i najavama da je neće provoditi.