Europska komisija pozvala vlasti u BiH i RS da poštuju odluku suda o Dodiku

Europska komisija pozvala je vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i institucije Republike Srpske, da poštuju pravomoćnu presudu Suda BiH i odluku Središnjeg izbornog povjerenstva kojom je Miloradu Dodiku ukinut mandat predsjednika RS.
Oglas
"Nakon pravomoćne presude Suda BiH, Središnje izborno povjerenstvo 6. kolovoza odlučilo je ukinuti mandat Miloradu Dodiku na dužnosti predsjednika Republike Srpske. U skladu s Izbornim zakonom BiH, potrebno je organizirati prijevremene izbore", odgovorili su u Europskoj komisiji na pitanja N1 o odbijanju vlasti RS da prihvate odluku i najavama da je neće provoditi.
U odgovoru se navodi da EU poziva sve relevantne institucije i političke stranke da omoguće brzo i uredno održavanje predsjedničkih izbora u RS, uz puno poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka BiH.
EK "pomno prati situaciju u Republici Srpskoj"
"Svaka radnja protivna tim načelima može imati ozbiljne posljedice", rekli su u Bruxellesu za N1.
Međutim, odbili su komentirati nedavni posjet Milorada Dodika najvišim dužnosnicima Mađarske i njihovu potporu njegovoj odluci da ne poštuje presudu.
"Ne komentiramo", glasio je kratak odgovor.
Europska komisija podsjetila je da još od 2011. postoji uspostavljen mehanizam sankcija protiv "osoba koje ozbiljno ugrožavaju sigurnost BiH i potkopavaju Daytonski mirovni sporazum". Kako navode, pomno prate situaciju u Republici Srpskoj, a budući koraci ovise o odlukama država članica.
"EU ohrabruje sve političke aktere u BiH da rješavaju situaciju dijalogom i da se okrenu konstruktivnoj agendi u skladu s europskom perspektivom zemlje", navodi se u odgovorima Europske komisije na pitanja N1.
Vlasti RS odbacile presudu
Podsjetimo, Sud Bosne i Hercegovine donio je pravomoćnu presudu protiv Milorada Dodika zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH, nakon čega je Središnje izborno povjerenstvo odlučilo oduzeti mu mandat predsjednika Republike Srpske.
Vlasti tog entiteta odbacile su i presudu i odluku SIP-a, tvrdeći da je riječ o politički motiviranom procesu, te nisu pokrenule postupak za održavanje izvanrednih predsjedničkih izbora, kako to nalaže Izborni zakon BiH.
Srbija je također odbacila odluku SIP-a, a potporu Dodiku pružila je i službena Budimpešta, gdje su ga primili najviši mađarski dužnosnici koji su javno doveli u pitanje pravnu osnovu presude protiv njega.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas