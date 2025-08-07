Smijenjeni Dodik pokušava izbjeći zatvor, a našao vremena baviti se i Olujom

"Ne može Europa graditi mir ako slavi etničko čišćenje. I ne može braniti pravo ako nagrađuje one koji su ga gazili oružjem", napisao je Dodik kojemu je povod za tu objavu bila čestitka hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule. On je prisjećajući se "Oluje" objavio i svoju ratnu fotografiju na kojoj je u odori i sa strojnicom. Dodik se potužio da dok njega smjenjuju iako je izabran na demokratskim izborima "promoteri rata s oružjem drže lekcije o demokraciji i pravu".