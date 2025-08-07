Rusija zatražila sastanak u Vijeću sigurnosti UN-a zbog oduzimanja mandata Dodiku

REUTERS/Brendan McDermid/Ilustracija

Delegacija Rusije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN) zatražila je od Paname, države koja predsjeda ovim tijelom, zatvorene konzultacije zbog situacije u Bosni i Hercegovini, točnije, u vezi s Miloradom Dodikom i posljednjim događanjima koja se odnose na jučerašnju odluku Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (SIP BiH) da mu se oduzme mandat predsjednika Republike Srpske nakon što je pravomoćno osuđen na Sudu BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Podijeli

Oglas

SRNA piše, pozivajući se na RIA Novosti, da bi se sastanak trebao održati večeras u 21:00 sat po srednjoeuropskom vremenu te tvrde da je najavljen u službenom rasporedu Vijeća sigurnosti UN-a.

Međutim, na službenim stranicama Vijeća sigurnosti UN-a najavljeno je samo da će se u 20:45 sati po srednjoeuropskom vremenu otpravnik poslova Ruske Federacije pri Ujedinjenim narodima obratiti novinarima. To možete pogledati na ovoj poveznici.

Iz Misije Paname, koja predsjeda Vijećem UN-a, za RIA Novosti je rečeno da je Rusija zatražila održavanje sastanka.

Podsjetimo, Dodiku je jučer SIP oduzeo mandat predsjednika RS-a nakon pravomoćne odluke Suda BiH kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Odluka SIP-a postat će pravomoćna nakon isteka roka za žalbu Dodikove obrane i nakon što je potvrdi Apelacijsko odjeljenje Suda BiH.

Također, jutros je i Veleposlanstvo Rusije u BiH reagiralo na odluku SIP-a poručivši, između ostalog, da je došao trenutak istine za BiH i da može uslijediti točka bez povratka.