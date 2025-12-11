Europska zemlja izglasala zabranu muslimanskih pokrivala za glavu djevojčicama

Austrijski Ustavni sud presudio je 2020. da je prethodna zabrana, koja se odnosila na djecu mlađu od 10 godina u školama, bila nezakonita jer je diskriminirala muslimane, a da država ima dužnost biti vjerski neutralna. Presudio je da bi zakon u suprotnosti s tim načelom iziskivao posebno opravdanje.