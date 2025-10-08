Desna talijanska vlast zabranjuje burke i nikabe

Vladajuća talijanska stranka Braća Italije u srijedu je predstavila zakon kojim bi zabranila burku i nikab na javnim mjestima, što je dio šire borbe protiv onog što nazivaju „kulturnim separatizmom” islama.
Mjerom koju su u parlamentu predstavili zastupnici stranke premijerke Giorgije Meloni zabranilo bi se nošenje odjeće koja prekriva lice na svim javnim mjestima, u školama, na sveučilištima, u trgovinama i uredima diljem zemlje.
Burka prekriva cijelu ženu, od glave do stopala, uključujući veo preko lica. Nikab je veo za lice koji ima otvor za oči. Kršiteljima predložene mjere prijeti kazna od 300 do 3000 eura, prenosi Reuters.
U uvodnom tekstu zakona stoji kako je cilj borba protiv „vjerske radikalizacije i mržnje motivirane religijom”.
Prva zemlja koja je uvela takvu zabranu bila je Francuska 2011. godine. Od tada se popis značajno proširio, na više od 20 država diljem svijeta, uključujući Austriju, Tunis, Tursku, Šri Lanku i Švicarsku.
Europski sud za ljudska prava više je puta podržao takve zabrane, uključujući 2017. kad je na slučaju Belgije zaključio da države imaju pravo donositi ih kako bi zaštitili „suživot” društva. Dio talijanskih regija već ima takve zabrane, poput sjeverne Lombardije koja je 2015. zabranila ulazak s burkom ili nikabom u javne ustanove i bolnice.
Novim zakonom uveo bi se i stroži financijski nadzor vjerskih organizacija koje nemaju formalne ugovore s talijanskom državom, što u ovom trenutku nema nijedna muslimanska organizacija.
Mjera predviđa i nove kazne, poput one za ispitivanje djevičanstva, te postrožuje kazne za prisilne brakove. Braća Italije i koalicijski partneri imaju snažnu većinu u parlamentu, što znači da će mjera lako proći, no zasad nije određeno kad će se raspravljati o njoj.
