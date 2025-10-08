Desna talijanska vlast zabranjuje burke i nikabe

Europski sud za ljudska prava više je puta podržao takve zabrane, uključujući 2017. kad je na slučaju Belgije zaključio da države imaju pravo donositi ih kako bi zaštitili „suživot” društva. Dio talijanskih regija već ima takve zabrane, poput sjeverne Lombardije koja je 2015. zabranila ulazak s burkom ili nikabom u javne ustanove i bolnice.