Europska zemlja podigla razinu upozorenja na ptičju gripu

Francuska je službeno podigla uzbunu zbog ptičje gripe, upozorivši da je rizik za farme peradi visok na nacionalnoj razini, uslijed porasta slučajeva širom Europe.
Oglas
Uredba francuskog Ministarstva poljoprivrede nalaže da farme peradi moraju držati ptice u zatvorenom prostoru. Ministarstvo je priopćilo da se ovom mjerom želi pojačati nadzor i preventivne mjere protiv širenja virusa.
Visokopatogena avijarna influenca, poznata i kao ptičja gripa, posljednjih je godina raširena među divljim pticama i peradi diljem svijeta, a zabilježeni su i prijenosi na sisavce, poput norki i mačaka, prenosi Euronews.
Zabilježeno je i nekoliko slučajeva zaraze kod ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim pticama ili drugim životinjama, osobito u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama. To povećava zabrinutost stručnjaka da bi virus mogao mutirati i početi se lakše širiti među ljudima.
Dosad, međutim, nije zabilježen nijedan slučaj prijenosa s čovjeka na čovjeka.
Posljednjih godina deseci milijuna ptica u Europi su usmrćeni kako bi se spriječilo širenje virusa.
"Rizik za ljudsko zdravlje u EU/EEA trenutno se smatra vrlo niskim", priopćio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) sredinom listopada.
I druge europske zemlje nedavno su uvele dodatne mjere zbog opasnosti od ptičje gripe. Nizozemsko ministarstvo poljoprivrede prošlog je tjedna potvrdilo izbijanje virusa na jednoj farmi, zbog čega je usmrćeno 71.000 ptica i izdana naredba o držanju peradi u zatvorenom.
U Španjolskoj su regionalne vlasti prošlog mjeseca najavile pojačavanje biosigurnosnih i nadzornih mjera, nakon što su u nekoliko dana otkrivene tri moguće zaraze.
Francuska je uzbunu proglasila dvije godine nakon što je počela cijepiti farmske ptice protiv virusa, što je, kako navode vlasti, pomoglo oporavku industrije peradi od ranijih razarajućih epidemija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas