Oglas

RUSKE PRIJETNJE

Zaharova: Baltičke zemlje su upozorene, ako budu razumne poslušat će

author
N1 Info
|
07. tra. 2026. 09:18
Marija Zaharova AFP
Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Moskva je uputila posebno upozorenje baltičkim državama u vezi s njihovom odlukom da otvore zračni prostor za prelete ukrajinskih dronova tijekom napada na Rusiju, izjavila je Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova.

Oglas

"Tim je zemljama upućeno odgovarajuće upozorenje. Ako ti režimi, te države, budu razumne - poslušat će. U suprotnom, suočit će se s posljedicama", rekla je Zaharova na marginama foruma "Krila žene" u Sankt Peterburgu, javlja Sputnjik.

U posljednjih nekoliko tjedana baltičke su države više puta prijavile dronove koji su ušli u njihov zračni prostor, a kasnije su identificirani kao ukrajinski.

Primjerice, 23. ožujka dron se srušio na jugu Litve.

Tijekom noći 31. ožujka nekoliko dronova, najvjerojatnije ukrajinskih, zalutalo je u zračni prostor Estonije, izjavio je pukovnik Uku Arold. U pojedinim regijama proglašena je zračna uzbuna, podignuti su NATO-ovi lovci iz baze Ämari, no dronovi nisu oboreni.

Ranije je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da baltičku regiju trenutačno obilježava atmosfera napetosti zbog, kako je rekao, agresivne politike priobalnih europskih zemalja, te da će Rusija odlučno braniti svoje interese.

Teme
baltik marija zaharova rusija sputnjik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ