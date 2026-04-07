Dramatična situacija: Zračne luke u susjedstvu objavile upozorenje

Zračna luka Brindisi bez goriva je do utorka u podne, a šest drugih zračnih luka ima ograničene zalihe.
Raste broj talijanskih zračnih luka koje se suočavaju s nestašicom mlaznog goriva. Posljedica je to američko-izraelskog rata s Iranom.
Upozorenja o potencijalnoj nestašici goriva stigla su još u subotu, a posebno su se ticala zračnih luka Bologna, Milano Linate, Treviso i Venecija.
No, u ponedjeljak je, prema obavijesti za zrakoplovstvo, priopćeno da će zračna luka Brindisi biti bez goriva za zrakoplove barem do utorka u podne. Ograničene količine dostupne su samo za vladine, hitne i bolničke letove, piše talijanski Sky.
To znači da zrakoplovne tvrtke neće moći točiti gorivo u zračnoj luci Brindisi i morat će izračunati količinu goriva potrebnu s prethodne zračne luke za sljedeće segmente leta.
Šest drugih zračnih luka ima ograničene zalihe. Osim već spomenutih - Milano Linate, Venecija, Treviso i Bologna, tu su i Reggio Calabria i Pescara.
Reggio Calabria uvela je ograničenje od 3000 litara po avionu, a Pescara je ostala samo s jednim tankerom, prenosi Dnevnik.hr.
Iako se vjeruje da je uzrok nestašice goriva blokada Hormuškog tjesnaca, talijanska Nacionalna uprava za civilno zrakoplovstvo tvrdi da su ograničenja zapravo rezultat povećanog prometa koji se uvijek događa tijekom uskrsnih blagdana.
Europa uvozi oko 30 posto svog mlaznog goriva, a neke zrakoplovne tvrtke poput Ryanaira i Lufthanse već su upozorile na posljedice ako se sukob i blokada nafte koja se prevozi u Perzijskom zaljevu produže u svibanj ili lipanj. Problemi su već zabilježeni i u nekim lukama u Aziji, kontinentu za koji je namijenjena većina sirove nafte koja prolazi kroz Hormuz.
Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
