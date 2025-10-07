Eurozastupnici podijeljeni oko Trumpovog plana za Gazu: "Čisti kolonijalizam"

Također, naglasila je da se protiv terorizma nije moguće boriti na način spaljene zemlje i tako da se tisuće ljudi ostavi bez humanitarne pomoći. Kritikama Izraela, ali i Europske unije te Trumpovog mirovnog plana, pridružili su se klubovi Zelenih i Ljevice, rekavši da nema izlike za napade na civile ni glad i bolesti u Pojasu Gaze.