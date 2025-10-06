TRAJE ISTRAGA
Hrvat sudjelovao u napadu na flotilu za Gazu? Ministarstvo: Trenutno je pritvoren u Tunisu
Hrvatski državljanin uhićen je prošlog tjedna u Tunisu u okviru istrage o napadima na brodove flotile za Gazu koji su se početkom rujna zatekli u luci nadomak glavnog grada. Vijest su prvo objavili lokalni mediji, a potom je potvrđena i u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.
Incidenti su se dogodili 8. i 9. rujna u luci Sidi Bou Said. Prema zasad dostupnim informacijama, napadi su najvjerojatnije izvedeni dronom koji je bacio zapaljivu napravu. Nakon kratkog zadržavanja, brodovi su nastavili put prema Gazi, no kasnije ih je presrela izraelska vojska i privela aktiviste.
"Nije se javio veleposlanstvu"
Iz Ministarstva vanjskih poslova poručuju da se uhićeni Hrvat nalazi u produženom pritvoru i da se vodi istraga. Hrvatska u Tunisu nema veleposlanstvo, već je za tu državu zaduženo diplomatsko predstavništvo u Maroku.
"Veleposlanstvo Tunisa u Maroku tvrdi da je uhićenik po dolasku u pritvor dobio odvjetnika po službenoj dužnosti koji je u mogućnosti kontaktirati roditelje i Veleposlanstvo RH u Maroku, ukoliko uhićeni to od njega zatraži, što uhićeni do sada nije napravio", naveli su iz ministarstva za Index, dodavši da će nastaviti pratiti slučaj. Identitet uhićenog nije otkriven, a poznato je tek da su među ostalim privedenima i državljani Tunisa.
Prvi napad, usmjeren na brod Family Boat, dogodio se oko ponoći po lokalnom vremenu. Prema službenom priopćenju flotile, brod je pogođen iz drona, nakon čega je došlo do požara na glavnoj palubi i u skladištu ispod nje. Šest putnika i članova posade uspjelo je ugasiti požar, a ozlijeđenih nije bilo. Portugalski aktivist Miguel Duarte, koji se nalazio na brodu, izjavio je da je „jasno vidio dron otprilike četiri metra iznad glave“, opisavši ga kao bučan, kvadratnog oblika i širine oko pola metra.
Požar ugašen bez stradalih
Tuniske vlasti su u početku tvrdile da požar nije uzrokovan napadom nego nesretnim slučajem, spominjući mogućnost da se zapalio prsluk za spašavanje zbog upaljača ili opuška cigarete, te da nema dokaza o korištenju drona. No, kasnije je Ministarstvo unutarnjih poslova Tunisa ipak priznalo da je riječ o planiranom napadu.
Drugi napad dogodio se 24 sata kasnije, 9. rujna, kada je pogođen brod Alma. Objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako zapaljiva naprava pada na plovilo, slično kao u prvom slučaju. Požar je i tada ugašen bez stradalih.
Flotila s desecima brodova natovarenih humanitarnom pomoći za Gazu isplovila je 1. rujna iz Barcelone. Budući da Izrael od 2007. održava pomorsku blokadu Pojasa Gaze, flotila je imala za cilj probiti blokadu i dostaviti pomoć u enklavu teško pogođenu gotovo dvogodišnjim ratom. U flotili su sudjelovali aktivisti iz 44 države, među kojima i Greta Thunberg.
Izraelska mornarica presrela je 42 plovila koja su pokušala doći do Gaze te privela 470 aktivista, za koje je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova najavilo deportaciju. U isto vrijeme formirana je nova skupina od devet brodova koja nastavlja pokušaj dostave pomoći, unatoč prethodnom neuspjehu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare