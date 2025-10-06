Hrvat sudjelovao u napadu na flotilu za Gazu? Ministarstvo: Trenutno je pritvoren u Tunisu

"Veleposlanstvo Tunisa u Maroku tvrdi da je uhićenik po dolasku u pritvor dobio odvjetnika po službenoj dužnosti koji je u mogućnosti kontaktirati roditelje i Veleposlanstvo RH u Maroku, ukoliko uhićeni to od njega zatraži, što uhićeni do sada nije napravio", naveli su iz ministarstva za Index, dodavši da će nastaviti pratiti slučaj. Identitet uhićenog nije otkriven, a poznato je tek da su među ostalim privedenima i državljani Tunisa.