SLAVNA VINARIJA U TOSKANI
Filmska pljačka u Italiji: Lopovi ukrali 30.000 boca vina vrijednih pet milijuna eura
Najvećoj talijanskoj obiteljskoj vinariji Marchesi Antinori ukradeno je 30 tisuća butelja vrhunskog vina vrijednih oko pet milijuna eura, priopćila je ta tvrtka u petak.
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Antinori, čija proizvodnja seže u 1385. godinu, a danas izvozi u 170 zemalja, upozorio je kupce da budu oprezni s ponudama izvan službenih prodajnih kanala, nakon pljačke koja se odvila proteklog vikenda. Proizvođač se i dalje nada povratku ukradenog vina, prenosi Reuters.
Tvrtka je priopćila da su kradljivci uzeli osam do deset tisuća boca Solaije, jedne od najtraženijih talijanskih etiketa, kao i Tignanellu te Guadu al Tassa.
Ta se vina u maloprodaji prodaju od 150 eura nadalje, no neke od najrjeđih berbi mogu dosegnuti i nekoliko tisuća eura po boci.
"U pljačku je bila uključena visokoorganizirana skupina"
Posljednja je to u nizu pljački vinarija u Italiji, nakon što su u srpnju lopovi opustošili i poznatu vinariju Banfi u Montalcinu.
Ranije su takve krađe uključivale manje količine, s nekoliko ukradenih boca iz restorana, podruma ili jedne od lokacija iz distribucije, no nedavni slučajevi odnose se na otimačinu ogromnih razmjera iz zaliha smještenih u samim vinarijama.
Antinori, sa sjedištem u Firenci, u posjedu je snimki nadzornih kamera koje prikazuju sedmoricu maskiranih muškaraca kako prošlog vikenda ulaze u skladište u Cortoni i onesposobljavaju alarmne sustave. Potom su tisuće sanduka toskanskih crnih vina utovarili u dva kamiona, piše Reuters.
Iz Antinorija navode da vrijeme i profesionalnost krađe, otkrivene u ponedjeljak ujutro kada je osoblje stiglo u skladište, ukazuju na to da je u nju bila uključena visokoorganizirana skupina.
Pljačka je bila olakšana jer su vina bila pripremljena za isporuku.
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