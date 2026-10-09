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SLAVNA VINARIJA U TOSKANI

Filmska pljačka u Italiji: Lopovi ukrali 30.000 boca vina vrijednih pet milijuna eura

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Hina
|
09. lis. 2026. 14:05
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Ilustracija: Aleksandr Karev/Pexels

Najvećoj talijanskoj obiteljskoj vinariji Marchesi Antinori ukradeno je 30 tisuća butelja vrhunskog vina vrijednih oko pet milijuna eura, priopćila je ta tvrtka u petak.

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Antinori, čija proizvodnja seže u 1385. godinu, a danas izvozi u 170 zemalja, upozorio je kupce da budu oprezni s ponudama izvan službenih prodajnih kanala, nakon pljačke koja se odvila proteklog vikenda. Proizvođač se i dalje nada povratku ukradenog vina, prenosi Reuters. 

Tvrtka je priopćila da su kradljivci uzeli osam do deset tisuća boca Solaije, jedne od najtraženijih talijanskih etiketa, kao i Tignanellu te Guadu al Tassa. 

Ta se vina u maloprodaji prodaju od 150 eura nadalje, no neke od najrjeđih berbi mogu dosegnuti i nekoliko tisuća eura po boci.

"U pljačku je bila uključena visokoorganizirana skupina"

Posljednja je to u nizu pljački vinarija u Italiji, nakon što su u srpnju lopovi opustošili i poznatu vinariju Banfi u Montalcinu. 

Ranije su takve krađe uključivale manje količine, s nekoliko ukradenih boca iz restorana, podruma ili jedne od lokacija iz distribucije, no nedavni slučajevi odnose se na otimačinu ogromnih razmjera iz zaliha smještenih u samim vinarijama. 

Antinori, sa sjedištem u Firenci, u posjedu je snimki nadzornih kamera koje prikazuju sedmoricu maskiranih muškaraca kako prošlog vikenda ulaze u skladište u Cortoni i onesposobljavaju alarmne sustave. Potom su tisuće sanduka toskanskih crnih vina utovarili u dva kamiona, piše Reuters. 

Iz Antinorija navode da vrijeme i profesionalnost krađe, otkrivene u ponedjeljak ujutro kada je osoblje stiglo u skladište, ukazuju na to da je u nju bila uključena visokoorganizirana skupina.

Pljačka je bila olakšana jer su vina bila pripremljena za isporuku.

Teme
krađa vina marchesi antinori toskana vino

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