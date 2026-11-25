Slijedi Strasbourg sa 140.560 pretraga, dom najstarijeg božićnog sajma u Francuskoj, koji se održava još od 1570. godine. Posjetiteljima je na raspolaganju osam sajmova u povijesnoj gradskoj jezgri, a posebna atrakcija je božićno drvce visoko tridesetak metara na trgu Kléber.