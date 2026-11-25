ZAGREBA NEMA
Kamo za Advent? Ovo je 10 najpopularnijih europskih destinacija
London, Pariz i Edinburgh najtraženije su europske destinacije za božićna i novogodišnja putovanja, pokazalo je najnovije istraživanje platforme TUI Musement.
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U istraživanju su analizirane Googleove pretrage povezane s Božićem i Novom godinom u europskim gradovima s više od 150.000 stanovnika, u razdoblju od studenoga 2025. do listopada 2026. godine.
Na prvom mjestu uvjerljivo se našao London s ukupno 272.320 pretraga. Božić u britanskoj prijestolnici privlači znatno više interesa od dočeka Nove godine. Posebnu blagdansku atmosferu stvaraju svjetlosni ukrasi u ulicama Oxford Street i Regent Street, raskošno uređeni izlozi i popularni Winter Wonderland.
Drugo mjesto zauzeo je Pariz s 252.800 pretraga. Francuska prijestolnica ove godine ponovno je dobila božićni sajam na Champs-Élyséesu, koji se nakon desetogodišnje stanke vratio s 200 izlagača smještenih u drvenim kućicama.
Treći je Edinburgh sa 173.840 pretraga. Povijesno središte škotske prijestolnice tijekom blagdana pretvara se u prizor iz božićne bajke, dok tradicionalna novogodišnja proslava Hogmanay uključuje koncerte, ulične zabave, povorke s bakljama i vatromet iznad Edinburškog dvorca, piše Euronews.
Beč i Strasbourg među najtraženijim destinacijama
Beč je s 158.270 pretraga zauzeo četvrto mjesto. Austrijska prijestolnica poznata je po tradicionalnim božićnim sajmovima, koncertima klasične glazbe i novogodišnjim proslavama na brojnim gradskim lokacijama.
Slijedi Strasbourg sa 140.560 pretraga, dom najstarijeg božićnog sajma u Francuskoj, koji se održava još od 1570. godine. Posjetiteljima je na raspolaganju osam sajmova u povijesnoj gradskoj jezgri, a posebna atrakcija je božićno drvce visoko tridesetak metara na trgu Kléber.
Na šestom mjestu nalazi se Amsterdam, čiji Festival svjetla ove godine obilježava 15 godina postojanja. Posjetitelji mogu razgledavati svjetlosne umjetničke instalacije uz gradske kanale, uživati u božićnim sajmovima i klizanju.
Među deset najtraženijih destinacija našli su se i Rim, Prag, Budimpešta i Dublin. Rim privlači tradicionalnim blagdanskim slasticama i jaslicama u Vatikanu, Prag slikovitim božićnim sajmovima, Budimpešta kombinacijom adventskih sadržaja i termalnih kupališta, a Dublin svečanim ukrasima i koncertima božićnih pjesama, piše Euronews.
Deset najpopularnijih europskih blagdanskih destinacija
Prema broju Googleovih pretraga, najviše interesa privukli su:
- London, Ujedinjeno Kraljevstvo – 272.320
- Pariz, Francuska – 252.800
- Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo – 173.840
- Beč, Austrija – 158.270
- Strasbourg, Francuska – 140.560
- Amsterdam, Nizozemska – 139.630
- Rim, Italija – 126.750
- Prag, Češka – 113.050
- Budimpešta, Mađarska – 110.510
- Dublin, Irska – 105.620
Ljestvica se temelji na interesu korisnika interneta za božićna i novogodišnja putovanja, a ne na stvarnom broju turista ili rezervacija.
Zagrebački Advent nije se ove godine uspio probiti među prvih 10 najpretraživanijih božićnih i novogodišjnih destinacija.
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