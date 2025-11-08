Američki predsjednik Donald Trump prošlog je tjedna posjetio istočnu Aziju i sastao se s liderima, uključujući Xija. Iako su trgovinski razgovori dominirali susretima, pojavili su se i znakovi rastućih napetosti zbog kineskog jačanja konvencionalnog i nuklearnog arsenala. Uoči susreta s kineskim predsjednikom, Trump je naredio Pentagonu da nastavi s nuklearnim testiranjima na ravnopravnoj osnovi s Kinom i Rusijom, označivši time veliki zaokret u višedesetljetnoj američkoj politici.