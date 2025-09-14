Oglas

važan plovni put

Kineska vojska upozorava Filipine na provokacije u Južnom kineskom moru

author
Hina
|
14. ruj. 2025. 07:08
južno kinesko more
Photo: Adrian Portugal / Reuters

ineska vojska u nedjelju je izjavila da je provela "rutinske" patrole u Južnom kineskom moru i upozorila Filipine na bilo kakve provokacije, prema glasnogovorniku Južnog ratnog zapovjedništva.

Glasnogovornik je rekao da Filipini moraju odmah prestati izazivati ​​incidente i eskalirati napetosti u Južnom kineskom moru.

Kineske trupe nastavit će braniti suverenitet zemlje u regiji, dodao je glasnogovornik.

Kina polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more - plovni put kojim se godišnje prometuje više od 3 bilijuna dolara trgovine - unatoč preklapajućim zahtjevima Filipina, Bruneja, Malezije i Vijetnama.

Teme
filipini južno kinesko more južno more kina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

