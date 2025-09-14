Kineska vojska upozorava Filipine na provokacije u Južnom kineskom moru

ineska vojska u nedjelju je izjavila da je provela "rutinske" patrole u Južnom kineskom moru i upozorila Filipine na bilo kakve provokacije, prema glasnogovorniku Južnog ratnog zapovjedništva.
Glasnogovornik je rekao da Filipini moraju odmah prestati izazivati incidente i eskalirati napetosti u Južnom kineskom moru.
Kineske trupe nastavit će braniti suverenitet zemlje u regiji, dodao je glasnogovornik.
Kina polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more - plovni put kojim se godišnje prometuje više od 3 bilijuna dolara trgovine - unatoč preklapajućim zahtjevima Filipina, Bruneja, Malezije i Vijetnama.
