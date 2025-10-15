Mediji odbili naredbu američke vojske: "Ograničenja Pentagona narušavaju temeljne vrijednosti"

Pet velikih televizijskih mreža izdalo je u utorak zajedničku izjavu u kojoj se navodi: "Danas se pridružujemo gotovo svakoj drugoj novinskoj organizaciji u odbijanju pristanka na nove zahtjeve Pentagona, koji bi ograničili sposobnost novinara da naciju i svijet obavještavaju o važnim pitanjima nacionalne sigurnosti. Ta je politika bez presedana i ugrožava temeljnu zaštitu novinara. Nastavit ćemo izvještavati o američkoj vojsci kao što je to svaka od naših organizacija činila desetljećima, poštujući načela slobodnog i neovisnog tiska."