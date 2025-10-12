Incident u Južnom kineskom moru: Međusobne optužbe Kine i Filipina

Filipini i Kina u nedjelju su se međusobno optužili za odgovornost za pomorski sudar u blizini spornih otoka u Južnom kineskom moru, što je dodatno pojačalo napetosti na tom plovnom putu bogatom resursima.
Oglas
Filipini tvrde da su kineske pomorske snage koristile vodene topove i udarile u filipinski brod blizu otoka Thitu, lokalno poznatog kao otok Pag-asa, opisujući te akcije kao "jasnu prijetnju", priopćila je obalna straža.
Prema obalnoj straži Manile, tri broda bila su usidrena u blizini otoka rano u nedjelju kao dio vladina programa zaštite lokalnih ribara kada su se kineski brodovi navodno približili i koristili vodene topove kako bi ih zastrašili.
Sat vremena kasnije, brod kineske obalne straže navodno je ispalio vodeni top izravno na filipinski brod prije nego što je udario u njegovu krmu, uzrokujući manju štetu, ali nije bilo ozlijeđenih, rekla je obalna straža.
Kineska obalna straža izjavila je da su dva broda filipinske vlade "ilegalno ušla" u vode u blizini Sandy Caya, koraljnog grebena u sjevernim grebenima Thitu unutar otočja Spratly, što je uzrokovalo sudar.
Peking je rekao da se filipinski brod "opasno približio" brodu kineske obalne straže, za što smatra Manilu odgovornom.
Vlasti u Manili obećale su nastaviti operacije u tom području, naglašavajući potrebu zaštite životnih uvjeta filipinskih ribara.
Sporno područje, dio otočja Spratly, godinama je mjesto sukoba između dviju zemalja.
Napetosti su se nedavno pojačale, posebno oko grebena Scarborough i drugih spornih regija u Južnom kineskom moru, na koje Kina gotovo u cijelosti polaže pravo.
Brunei, Indonezija, Malezija, Filipini i Vijetnam također polažu pravo na dijelove plovnog puta, strateške trgovačke rute kojom godišnje prođe roba u vrijednosti većoj od 3 bilijuna dolara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas