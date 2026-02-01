spor s vladom
FOTO / Deseci tisuća na ulicama Praga u znak potpore predsjedniku
Deseci tisuća ljudi izišli su na ulice češkog glavnog grada u nedjelju kako bi iskazali podršku liberalnom predsjedniku Petru Pavelu.
Prosvjednici su odgovorili na poziv inicijative "Milijuni trenutaka za demokraciju" te su se okupili na dva velika trga u centru Praga. Prijepor sve više eskalira između predsjednika i desničarske vlade predvođene milijarderom Andrejem Babišom.
Organizatori prosvjeda tvrde da se okupilo između 80.000 i 90.000 sudionika. Predsjednik odbija imenovati počasnog predsjednika stranke Motoristi Filipa Tureka za ministra okoliša.
Petr Pavel pojasnio je da su razlog tome Turekove kontroverzne izjave, za koje je rekao da nisu kompatibilne s ulogom ministra u demokraciji. Javno je optužio da ga je ministar vanjskih poslova i kolega iz Turekove stranke Petr Macinka pokušao zbog toga ucijeniti.
REUTERS/Eva Korinkova
Za četrdesetogodišnjeg Tureka tvrdi se da je u objavama na društvenim mrežama iznosio rasističke i seksističke komentare. Pavel, koji je na čelu Češke od ožujka 2023., objavi na X-u zahvalio je prosvjednicima za njihovu podršku.
Oporba u utorak planira pokrenuti izglasavanje o nepovjerenju vladi zbog optužbi o vršenju pritiska na predsjednika. Međutim, šanse za uspjeh su tanke. Koalicija Babiševe stranke ANO, Motorista i krajnje desne stranke Sloboda i izravna demokracija drže većinu od 108 od 200 mjesta u donjem domu parlamenta.
