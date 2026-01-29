FOTO / Gdje je 5-godišnji dječak kojeg je uhitio ICE? "Želi znati gdje su mu ruksak i kapa"

„Zamolio bih predsjednika Trumpa, koji i sam ima unuke u dobi neke od djece koju smo danas upoznali, da razmisli kako bi bilo da su njegovi unuci iza rešetaka”, rekao je Castro na kasnijoj konferenciji za novinare, na kojoj su on i drugi demokrati pozvali na puštanje Liama i ostalih pritvorenika.