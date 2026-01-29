liam conejo ramos
FOTO / Gdje je 5-godišnji dječak kojeg je uhitio ICE? "Želi znati gdje su mu ruksak i kapa"
Demokratski zastupnici američkog Kongresa Joaquin Castro i Jasmine Crockett posjetili su u srijedu petogodišnjeg dječaka iz Ekvadora i njegova oca u saveznom pritvorskom centru u Teksasu, nekoliko dana nakon što su dječaka pritvorili savezni agenti u Minneapolisu.
Slučaj je dodatno pojačao bijes zbog imigracijske represije administracije Donalda Trumpa i dao vjetar u leđa demokratima i drugima koji se protive postupcima Imigracijske i carinske službe (ICE).
Forografija Liama obišla svijet
Castro je rekao da su se zastupnici oko 30 minuta sastali s Liamom Conejom Ramosom i njegovim ocem Adrianom Alexanderom Conejom Ariasom u sudnici u Dilleyju, blizu San Antonija.
Demokrati su ga promatrali 30 minuta i fotografirali ga kako spava u očevom naručju. "Želi znati kada će ponovno moći vidjeti svoje kolege iz razreda i gdje su mu ruksak i kapa, koje su mu oduzeli antiimigracijski agenti", rekli su, a prenosi La Repubblica.
A judge has blocked ICE from Deporting the 5 year-old preschooler arrested with his dad in Minnesota.— Red Media (@RedMedia_us) January 27, 2026
The attorney for Liam’s family said his dad Conejo committed no crimes and followed “all the established protocols” for legally seeking asylum in the US, including “showing up… pic.twitter.com/rig2uenQT6
Ispred objekta, policajci teksaške državne policije suočili su se s ljudima koji su ondje prosvjedovali u znak podrške pritvorenima unutar centra.
Fotografija dječaka, koji nosi plavu zimsku kapu i ruksak sa Spider-Manom dok je bio pritvoren, široko je kružila i izazvala snažne reakcije. Castro je dijete opisao kao „simbol monstruoznosti sustava ICE-a i sustava pritvaranja”.
Joaquin Castro just gave an update on Liam Ramos the 5 year old used as bait to detain his father who was here legally! He says that he was able to see Liam & his father,but Liam slept in his father’s lap the whole time! They said he’s not eating & depressed & wants to go home! pic.twitter.com/RMpi4HEkPq— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) January 29, 2026
‘Želi se vratiti u školu’
Prema Castrovim riječima, Liamov otac kaže da dječak puno spava, pita za majku i svoje školske prijatelje te govori da se želi vratiti u školu.
„Zamolio bih predsjednika Trumpa, koji i sam ima unuke u dobi neke od djece koju smo danas upoznali, da razmisli kako bi bilo da su njegovi unuci iza rešetaka”, rekao je Castro na kasnijoj konferenciji za novinare, na kojoj su on i drugi demokrati pozvali na puštanje Liama i ostalih pritvorenika.
Sastanak je bio dio napora demokrata u izbornoj godini za Kongres da provedu parlamentarni nadzor i upozore na posljedice imigracijske represije Donalda Trumpa u Minnesoti i drugdje.
Agenti ICE-a priveli su Liama i njegova oca 20. siječnja u Minneapolisu u sklopu opsežne operacije koja je potresla grad i izazvala masovne prosvjede stanovnika. Tijekom iste operacije dvojicu američkih državljana smrtno su ustrijelili savezni službenici.
Great artworks inspired by the shameful ICE detainment of 5 year-old Liam Conejo Ramos. by Jesse Duquette and Travis Knight pic.twitter.com/Ks0jaJqe2g— The Wild North (@TheWildNorthTV) January 23, 2026
"Iskoristili ga kao mamac"
Susjedi i školski dužnosnici tvrde da su savezni imigracijski službenici iskoristili predškolca kao „mamac“ tako što su mu rekli da pokuca na vrata svoje kuće kako bi mu majka otvorila.
Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) nazvalo je takav opis događaja „apsolutnom laži“. Naveli su da je otac pobjegao pješice i ostavio dječaka u upaljenom vozilu na prilazu kući.
Savezni dužnosnici rekli su da je otac u SAD-u boravio ilegalno, bez iznošenja dodatnih detalja.
Savezni sudac u ponedjeljak je izdao privremenu odluku kojom se Trumpovoj administraciji zabranjuje deportacija Ramosa i Ariasa iz SAD-a dok se osporava njihovo pritvaranje.
Odvjetnik obitelji Ramos izjavio je da je Arias imao neriješen zahtjev za azil koji mu omogućuje ostanak u zemlji. Internetski sudski sažetak pokazuje da je slučaj podnesen 17. prosinca 2024. i dodijeljen imigracijskom sudu unutar pritvorskog centra u Dilleyju.
Nakon posjeta, Castro je na društvenim mrežama objavio fotografiju sastanka. Na njoj se vidi Liam u očevu naručju, zatvorenih očiju.
Just visited with Liam and his father at Dilley detention center. I demanded his release and told him how much his family, his school, and our country loves him and is praying for him. pic.twitter.com/9a2pCuapYd— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 28, 2026
„Zahtijevao sam njegovo puštanje na slobodu i rekao mu koliko ga njegova obitelj, njegova škola i naša zemlja vole te mole za njega“, napisao je Castro na društvenim mrežama.
„Djeca nisu kriminalci“
Crockett, teksaška demokratkinja koja traži nominaciju svoje stranke za Senat, rekla je u srijedu da je Liam bio jedno od mnoge djece koju su zakonodavci susreli u tom objektu te da su im djeca rekla kako ne dobivaju nikakvo obrazovanje.
„Trebali bismo biti bolji od ovoga“, rekla je.
Ispred pritvorskog centra u srijedu, teksaška državna policija upotrijebila je kemijska sredstva protiv prosvjednika koji su se okupili kako bi podržali zatočene osobe u tom objektu. Neki u velikoj skupini lupali su bubnjeve, skandirali i nosili transparente s porukama poput: „Djeca nisu kriminalci!“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare