FOTO / Satelitske snimke otkrile: Masovni radovi u napuštenim ruskim vojnim bazama

Stručnjaci poput Jana Sarta (bivšeg šefa NATO-ovog strateškog komunikacijskog centra) i analitičara iz High North Newsa ističu da se radi o sustavnom jačanju sjeverozapadnog vojnog okruga Rusije, vjerojatno kao odgovor na finsko i švedsko članstvo u NATO-u. "To nije samo rotacija ili vježba, ovo je priprema za dugoročnu vojnu infrastrukturu“, navodi se u analizi Die Welta. Ruski lokalni dužnosnici u Kareliji otvoreno govore o ulozi regije kao 'predstraže Rusije na NATO granici'. Promjene su vidljive i na drugim lokacijama poput Severomorska-2 i Olenje, gdje se obnavljaju hangari za borbene zrakoplove i helikoptere, a pojavljuju se i novi skladišni prostori za vozila i opremu.