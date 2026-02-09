150 kilometara od nato-a
FOTO / Satelitske snimke otkrile: Masovni radovi u napuštenim ruskim vojnim bazama
Satelitske snimke otkrivaju zabrinjavajuće ruske aktivnosti u blizini finske granice. Naime Rusija intenzivno obnavlja i gradi vojnu infrastrukturu na lokacijama koje su desetljećima bile napuštene ili zanemarene.
Finska, članica NATO-a, djeluje kao seizmograf za ruske vojne planove prema zapadu. A najnoviji događaji u blizini granice između dviju zemalja su zabrinjavajući. Temeljni uzrok mogla bi biti strateška slabost u sjevernoj regiji Rusije.
Prema najnovijim analizama objavljenim u njemačkom Die Welt (na temelju satelitskih snimaka i stručnih procjena), te aktivnosti uključuju masovne sječe šuma, izgradnju baraka, skladišta, cesta i drugih objekata.
Svega 160 kilometara od NATO granice
Jedna od ključnih lokacija je Petrozavodsk u Republici Kareliji, oko 160 kilometara od finske granice. Rusija tu obnavlja sovjetsku bazu koja je bila gotovo potpuno napuštena od 1990-ih. Snimci pokazuju da su u proteklih godinu dana posječene velike površine šume, postavljeni deseci vojnih kamiona, šatori za vojnike, spremnici za gorivo i druge građevine.
Finski javni servis YLE prvi je objavio te promjene između lipnja 2024. i listopada 2025. Vidljive su stotine novih elemenata infrastrukture, uključujući pripreme za smještaj do 15.000 vojnika budućeg 44. armijskog korpusa, koji je osnovan 2024. godine. Većina tih snaga trenutno je još uvijek angažirana u Ukrajini, no baza se očito priprema za dugoročnu prisutnost.
U Lenjingradskoj oblasti stotine šatora za vojnike
Slične aktivnosti zabilježene su i u Kamenki (oko 65 km od granice u Lenjingradskoj oblasti), gdje je prošle godine izniklo više od 130 šatora za vojnike, uz obnovu cesta, priključaka na električnu mrežu i drugih poboljšanja što je znak da se radi o trajnoj, a ne privremenoj bazi.
Stručnjaci poput Jana Sarta (bivšeg šefa NATO-ovog strateškog komunikacijskog centra) i analitičara iz High North Newsa ističu da se radi o sustavnom jačanju sjeverozapadnog vojnog okruga Rusije, vjerojatno kao odgovor na finsko i švedsko članstvo u NATO-u. "To nije samo rotacija ili vježba, ovo je priprema za dugoročnu vojnu infrastrukturu“, navodi se u analizi Die Welta. Ruski lokalni dužnosnici u Kareliji otvoreno govore o ulozi regije kao 'predstraže Rusije na NATO granici'. Promjene su vidljive i na drugim lokacijama poput Severomorska-2 i Olenje, gdje se obnavljaju hangari za borbene zrakoplove i helikoptere, a pojavljuju se i novi skladišni prostori za vozila i opremu.
Iako Rusija trenutno nema kapaciteta za veliku ofenzivu na sjeveru zbog rata u Ukrajini, ovi radovi šalju jasnu poruku. Moskva ne namjerava ostaviti sjeverni bok nezaštićenim.
