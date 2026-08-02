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Peru

FOTO / Srušio se turistički zrakoplov: Poginulo 13 osoba

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Hina
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02. kol. 2026. 07:14
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Authorities work in the area where a small aircraft carrying tourists from Germany, Italy and Spain crashed as it flew over the Nazca Lines archaeological site, in Nazca, Peru August 1, 2026. REUTERS/Elvis Comasongo
REUTERS/Elvis Comasongo

Mali turistički zrakoplov srušio se u subotu tijekom preleta iznad arheološkog nalazišta Nazca linije u južnom Peruu, pri čemu je poginulo 13 osoba, priopćile su vlasti pokrajine Nazca.

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Državni informativni kanal TVPeru izvijestio je da je u avionu bilo jedanaest putnika i dva pilota. Lokalne vlasti objavile su da se srušio na području Pueblo Vieja, otprilike šest kilometara od grada Nazce i oko dvanaest kilometara od Nazca linija.

Prema navodima lokalnih vlasti, mali zrakoplov pripadao je lokalnoj zrakoplovnoj tvrtki Aerodiana.

Uzrok nesreće još nije poznat, a vlasti su najavile pokretanje istrage.

Authorities work in the area where a small aircraft carrying tourists from Germany, Italy and Spain crashed as it flew over the Nazca Lines archaeological site, in Nazca, Peru August 1, 2026. REUTERS/Elvis Comasongo TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Elvis Comasongo

Nazca linije, golemi crteži i geometrijski oblici urezani u pustinjske ravnice na jugu zemlje, jedna su od glavnih turističkih atrakcija Perua koja godišnje privlači oko 100.000 posjetitelja.

Letovi iznad tog lokaliteta, koji kreću iz obližnje zračne luke Maria Reiche, bili su u petak obustavljeni zbog vjetra brzine veće od 40 kilometara na sat, koji je podizao prašinu i smanjivao vidljivost.

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Teme
pad zrakoplova peru turisti

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