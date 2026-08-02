Evo koliko je mjesta slobodno u zagrebačkim vrtićima

Sve detaljne informacije o slobodnim mjestima po gradskim četvrtima, vrsti i nazivu ustanove, dobi i uzrastu djece te drugim kriterijima mogu se pronaći na Centralnoj stranici vrtića Grada Zagreba gdje se i navodi da se zahtjevi za upis podnose online, te da je podnošenje zahtjeva za upis u pedagošku godinu 2026./2027. otvoreno tijekom cijele godine.