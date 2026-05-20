Ranko Ostojić: "Krivi ste vi koji ste zaokružili HDZ i olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu"

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić (SDP) oglasio se nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca, poručivši da odgovornost za tragediju ne snosi samo počinitelj, nego i institucije koje su mu omogućile da ponovno bude na slobodi i dođe do oružja, ali i građani, napose glasači HDZ-a
Oglas
U objavi na društvenim mrežama Ostojić podsjeća da je osumnjičeni ranije bio osuđen za brutalno ubojstvo 24-godišnje djevojke, nakon čega je, kako navodi, nakon 12 godina izašao iz zatvora te unatoč brojnim prijavama i slučajevima nasilja nastavio živjeti bez ozbiljnih posljedica.
Glasače HDZ-a optužio je da su "svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu" i da su "najviše krivi".
"Ubio ga je sustav"
Istaknuo je da postupak protiv ubojice Kristijana Aleksića zbog ilegalnog posjedovanja vatrenog oružja iz 2023. godine još nije ni započeo jer predmet, prema obrazloženju suda, nije bio hitan.
“Ubio ga je sustav”, poručio je Ostojić.
U objavi je oštro kritizirao pravosuđe i politički sustav, navodeći primjere slučajeva za koje smatra da pokazuju nepostojanje odgovornosti i dvostruke kriterije u Hrvatskoj.
Spomenuo je i slučajeve bivšeg ministra Marija Banožića i Vilija Beroša, odbjeglog Vedrana Pavleka te Tomislava Horvatinčića, tvrdeći da se u Hrvatskoj godinama tolerira sustav “bez posljedica”.
“Uništili su pravosuđe, policija nema zaštitu za obavljanje svog posla, a počinitelji šetaju bez ikakvih posljedica”, napisao je.
Ostojić je zaključio kako odgovornost snose i građani koji šute na urušavanje institucija, ali i oni koji godinama biraju vlast koja, prema njegovim riječima, održava takav sustav.
"Svi smo krivi. Svaki put kad prešutimo, kad ne reagiramo, kad mislimo da nije naš problem.
A najviše oni koji su birali zločinačku organizaciju koja je urušila sustav. Uhljebljivanjem nesposobnih, spašavanjem svojih, pranjem ruku.
Uništili su pravosuđe, od Ustavnog do prekršajnog suda, policija nema zaštitu za obavljanje svog posla i počinitelji šetaju bez ikakvih posljedica. Sve je dopušteno, za sve postoje dvostruke konotacije, 30 ministara je otišlo zbog afera samo da bi ih se uhljebilo na drugim izdašnim pozicijama.
Da, svi smo krivi.
A najviše vi koji ste zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu", napisao je Ostojić na Facebooku.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas