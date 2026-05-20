Google mijenja svoju tražilicu prvi put u 25 godina

Tvrtka je u utorak predstavila niz AI značajki za svoju tražilicu, AI asistenta Gemini i druge usluge. Riječ je o najnovijem pokušaju Googlea da prilagodi svoj desetljećima star poslovni model eri umjetne inteligencije.
Među novostima je i nova verzija tražilice koja može pretraživati web u ime korisnika, kao i novi način rada Geminija koji može autonomno obavljati zadatke kroz dulje vremensko razdoblje, piše CNN, dok NYT ističe kako je to prvi put u 25 godina da Google mijenja svoju tražilicu. Koristeći novi Gemini A.I. model, tehnološki gigant mijenja izgled i dimenzije svoje tražilice kako bi mogao odgovarati na duže upite, dodaje alat za generiranje videa i pojednostavljuje internetsku kupnju.
Promjene približavaju Googleovu tražilicu najvećim konkurentima današnjice: Anthropicu i OpenAI-ju, čiji su napredni AI modeli preuzeli dio funkcija klasičnih tražilica i internetskih preglednika.
Obnovljena tražilica
Novo polje za pretragu prošireno je kako bi podržalo duže i razgovornije upite, usklađene s načinom na koji ljudi pišu ili govore u Gemini ili ChatGPT.
Korisnici će moći stvarati “agente” unutar Googleove tražilice koji mogu samostalno pratiti ili istraživati teme. Google navodi da je to korisno za zadatke koji zahtijevaju dugotrajno praćenje i nadzor, poput traženja stanova ili novih modnih kolekcija.
Primjerice, korisnik može upisati: „Obavještavaj me kada moji omiljeni sportaši najave suradnje na tenisicama ili nova izdanja“
kako bi Google pratio objave poznatih sportaša i brendova, navodi tvrtka u priopćenju.
Google će također generirati prilagođene vizuale i mini-aplikacije kao odgovor na određene zahtjeve, primjerice fitness planer koji koristi korisnikovu lokaciju, vremensku prognozu i aplikacije povezane s Google računom.
Novi Spark
Otkako je predstavio AI-pokretan Gemini, Google se mučio razlikovati tog asistenta od svoje glavne tražilice. Spark, novi način rada unutar Geminija koji može obavljati zadatke u pozadini, najnoviji je pokušaj tvrtke da to promijeni.
Spark će moći obavljati dugoročne i ponavljajuće zadatke poput praćenja izvoda kreditnih kartica i e-mail sandučića zbog važnih obavijesti te izrade sažetaka ili popisa obaveza.
Moći će povezivati sadržaj iz različitih aplikacija, primjerice sastavljati bilješke iz Google Dokumenata, Gmaila i Slidesa, a tvrtka kaže da će u budućnosti podržavati i više aplikacija trećih strana.
Google također dodaje Spark u Gemini aplikaciju za Mac računala kako bi mogao raditi s lokalnim datotekama, a korisnici će moći pratiti svog agenta putem mobitela kroz novu funkciju Android Halo. Agent će ostati aktivan čak i kada je prijenosno računalo zatvoreno ili telefon zaključan, tvrdi Google.
Fokus na autonomne značajke djeluje kao izravan odgovor na OpenClaw, popularnog AI agenta koji je ranije ove godine izazvao veliku pozornost u Silicijskoj dolini zbog sposobnosti pokretanja programa i izvršavanja naredbi bez stalnih korisničkih uputa.
Put prema AGI-ju
Google već godinama razvija AI agente, no dosadašnje primjene uglavnom su bile ograničene na specifične zadatke poput kupovine ili upravljanja e-mailovima i nisu široko prihvaćene među korisnicima. Glavni razlog je to što tehnologija još nije dovoljno pouzdana.
„Postoji određena nelagodna zona u kojoj modeli još nisu dovoljno dobri da im se potpuno vjeruje pa ljudi nisu sigurni što mogu, a što ne mogu raditi“, rekla je Tulsee Doshi, viša direktorica upravljanja proizvodima u Google DeepMindu, za CNN.
Google se nada da će ga ove nadogradnje približiti velikom cilju razvoja umjetne opće inteligencije (AGI) — teorijskoj fazi u kojoj AI postaje jednako inteligentan kao čovjek u širokom rasponu područja. OpenAI, Meta i druge kompanije također se natječu tko će prvi stići do tog cilja.
No AI će prije toga morati postati bolji u samostalnom nadograđivanju vlastitog znanja, rekao je Koray Kavukcuoglu, glavni tehnološki direktor Googleova laboratorija DeepMind i glavni arhitekt za AI.
„Naši modeli sada imaju određenu sposobnost za to, ali još su prilično statični kroz vrijeme“, rekao je za CNN uoči Googleove konferencije.
DeepMind kao tajno oružje
DeepMind je u središtu Googleove AI strategije i postao je jedna od najvećih prednosti kompanije u utrci za umjetnu inteligenciju. Prema Daveu McCarthyju, analitičaru tvrtke IDC, riječ je o Googleovu „tajnom oružju u AI ratovima“.
Većina tehnoloških kompanija nema istovremeno golemi doseg među potrošačima, izravan pristup istraživačkom laboratoriju i vlastitu cloud infrastrukturu.
„Google je jedina kompanija koje se mogu sjetiti koja ima snažnu poziciju u svim tim područjima“, rekao je McCarthy.
Ipak, Anthropic i OpenAI uglavnom se smatraju ispred Googlea kada je riječ o AI poslovnim alatima. Anthropic je ove godine ubrzano lansirao nove modele i AI agente za programiranje, financije i druge uredske zadatke.
Prema podacima financijske platforme Ramp, Anthropic je u travnju držao 34,4 posto plaćenih AI poslovnih pretplata u SAD-u, OpenAI 32,3 posto, dok je Google imao tek 4,5 posto tržišta.
Zabrinutosti oko AI-ja
Umjetna inteligencija izaziva i zabrinutost zbog budućnosti radnih mjesta, sigurnosti te utjecaja izgradnje podatkovnih centara na lokalne zajednice i okoliš. Prema istraživanju Pew Researcha, polovica odraslih Amerikanaca kaže da ih širenje AI-ja u svakodnevnom životu više zabrinjava nego veseli.
No Google, kao i mnoge druge kompanije, svoju budućnost temelji upravo na toj tehnologiji.
Gemini sada ima više od 900 milijuna aktivnih korisnika, a Alphabet planira ove godine potrošiti između 180 i 190 milijardi dolara na AI infrastrukturu i čipove, rekao je izvršni direktor Sundar Pichai.
Razvoj će se nesumnjivo nastaviti velikom brzinom. Varun Mohan iz Google DeepMinda, koji radi na AI proizvodu za programiranje Antigravity, rekao je da interno objavljuju novu verziju „gotovo svaki dan“.
„Spremni smo na to da ćemo morati vrlo brzo uvoditi promjene, jer će inače proizvod zastarjeti za naše korisnike“, rekao je. „Učinili bismo korisnicima medvjeđu uslugu kada bismo se tvrdoglavo držali ideje o tome što je proizvod danas.“
