svečanost u Strasbourgu
Angeli Merkel dodijeljen orden, podsjetila Europsku uniju na tri obećanja koja je dala
Angela Merkel iskoristila je svoj govor u Strasbourgu kako bi podsjetila Europu na svoja obećanja. Međutim, europsko nasljeđe bivše njemačke kancelarke nije bez sjena.
U vremenima kada se čini da se sve mijenja i sigurnost se urušava, dobro je sjetiti se konstanti u radu Europske unije, rekla je bivša njemačka kancelarka u utorak u Europskom parlamentu. Tamo joj je uručen orden Europski red za zasluge u Strasbourgu u Francuskoj. Jedna je od 20 dobitnica.
Nagrada se dodjeljuje pojedincima koji su dali izniman doprinos europskom ujedinjenju ili onima koji su se zalagali za europske vrijednosti. Dodjeljuje se prvi put, a ustanovljena je povodom 75. obljetnice Schumanove deklaracije, temelja europskog projekta ujedinjenja, piše Lucia Schulten za Deutsche Welle.
Europa - mirovni projekt
Bivša njemačka kancelarka iskoristila je svoj kratki govor prilikom prihvaćanja nagrade kako bi podsjetila na tri obećanja Europske unije. "Prvo obećanje, od samog početka, bilo je obećanje mira. To obećanje bilo je veličanstveno postignuće - i bilo je sve samo ne uzimano zdravo za gotovo", poručila je.
EU je stvoren kao ekonomski i mirovni projekt iz ruševina Drugog svjetskog rata, takav je njezin osnivački mit. Započeo je 1952. kao Europska zajednica za ugljen i čelik. Nada njezinih osnivača bila je - ako bi se sirovinama potrebnim za ratovanje upravljalo zajednički, novi rat između šest država osnivačica, među kojima su bile zaklete neprijateljice Francuska i Njemačka, ne bi mogao izbiti.
Međutim, nakon što je mir postao norma, ruski "barbarski napad na Ukrajinu" pokazao je da mir zapravo nije zadaća, nastavila je Merkel. A američka politika pokazala je da "stupovi koji su se nekada smatrali sigurnima" više nisu pouzdani - to je bila referenca koju je bivša kancelarka uputila na vanjsku politiku Donalda Trumpa. Međutim, EU ne stoji samo za obećanje mira, već i za prosperitet i demokraciju.
Blizina s Putinom oslabila EU?
U kratkom govoru u čast Angele Merkel, bivši predsjednik Europske komisije José Barroso naveo je razloge za priznanje bivšeg njemačkog kancelara. Među njima su, rekao je, njezino stabilno i principijelno vodstvo, napredak EU tijekom njezina mandata i njezina neumorna predanost europskim integracijama.
Tijekom svog mandata, Merkel je u EU bila poznata kao "krizna menadžerica". Njezin tadašnji kolega iz Luksemburga, Xavier Bettel, jednom ju je opisao kao "stroj za kompromise". Poznata po svojoj izdržljivosti tijekom dugih noći samita i kriznih pregovora, odigrala je ključnu ulogu u suočavanju s dužničkom krizom eurozone, Brexitom i pandemijom koronavirusa. Značajno je oblikovala i putanju EU tijekom porasta broja migranata 2015. i 2016. godine.
Međutim, njezino nasljeđe u EU nije porpuno bez mana. Kritičari je optužuju da je bila preblaga prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Pokazivanjem povjerenja u ruskog vladara, Merkel je oslabila i Europu i Njemačku. To je stav koji je za DW izrazio Peka Toveri, zastupnik Europskih kršćanskih demokrata u Europskom parlamentu i bivši direktor finske obavještajne službe. "Čak i dok je vidjela kako se Putin mijenja – kako postaje agresivniji – nastavila je provoditi politiku koja nas je učinila ovisnima o ruskoj energiji. To je bila velika pogreška", rekao je Toveri.
Europa – protiv Rusije?
Što se tiče njezine politike prema Rusiji, Angela Merkel nije pokazala ozbiljno kajanje – barem ne javno. Nedavno se zalagala za jači diplomatski angažman Europe kako bi se okončao rat u Ukrajini, iako je isključila mogućnost da sama preuzme ulogu posrednice.
Odnos s Rusijom, i otpor prema njoj, također je odigrao ulogu u odabiru drugih dobitnika nagrada. Primjerice, moldavska predsjednica Maia Sandu nagrađena je za svoju "predanost vođenju svoje zemlje na europskom putu".
"Tri desetljeća moldavski narod gradi svoju europsku budućnost", rekla je Sandu primajući nagradu. Time su, dodala je, nekoliko puta birali Europu – unatoč ruskim prijetnjama i ucjenama. Prema riječima moldavske predsjednice, tu leži prava zasluga.
Ukupno 20 ljudi odlikovalo je Ordenom za zasluge, iako nisu svi bili prisutni u Strasbourgu na ceremoniji. Među dobitnicima bilo je nekoliko političara, znanstvenika, sportaša i četiri člana benda U2. Između ostalih, odlikovani su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te bivši poljski premijer i osnivač pokreta Solidarnost Lech Walesa. Dodatni europski ordeni za zasluge dodijeljeni su bivšim šefovima država i vlada, vodećim političarima EU i drugim javnim osobama.
