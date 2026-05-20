Angeli Merkel dodijeljen orden, podsjetila Europsku uniju na tri obećanja koja je dala

Međutim, njezino nasljeđe u EU nije porpuno bez mana. Kritičari je optužuju da je bila preblaga prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Pokazivanjem povjerenja u ruskog vladara, Merkel je oslabila i Europu i Njemačku. To je stav koji je za DW izrazio Peka Toveri, zastupnik Europskih kršćanskih demokrata u Europskom parlamentu i bivši direktor finske obavještajne službe. "Čak i dok je vidjela kako se Putin mijenja – kako postaje agresivniji – nastavila je provoditi politiku koja nas je učinila ovisnima o ruskoj energiji. To je bila velika pogreška", rekao je Toveri.