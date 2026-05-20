Sastali se "dragi prijatelj" i "stari prijatelj": Putin i Xi u Pekingu o jačanju partnerstva Rusije i Kine

Kineski i ruski čelnici pohvalili su u srijedu napredak u svojim strateškim vezama, sastajući se u Pekingu na pregovorima na kojima se od Moskve očekuje da zagovara jačanje energetskih veza.

Predsjednik Xi Jinping dočekao je predsjednika Vladimira Putina počasnom stražom i topovskim pozdravom ispred Velike dvorane naroda, dok su djeca mahala kineskim i ruskim zastavama. Uz formalne pregovore, dvojica čelnika trebali bi dan okončati intimnim susretom uz čaj.

S obzirom na to da je posjet kineskoj prijestolnici uslijedio neposredno nakon posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, dojam i rezultati samita kineskog i ruskog predsjednika bit će pomno praćeni i uspoređivani.

Xi je rekao da bi se dvije zemlje trebale usredotočiti na dugoročnu strategiju i promicati "pravedniji i razumniji" sustav globalnog upravljanja, prema priopćenju kineske državne agencije Xinhua.

"Razlog zbog kojeg su kinesko-ruski odnosi dostigli ovu razinu jest to što smo uspjeli produbiti međusobno političko povjerenje i stratešku suradnju", rekao je Xi na početku sastanka s Putinom.

Putin je rekao da njihovi odnosi pomažu osigurati globalnu stabilnost te naglasio da Rusija ostaje pouzdani dobavljač energije usred poremećaja na Bliskom istoku.

"Čak i u ozračju nepovoljnih vanjskih čimbenika, naša suradnja i gospodarske veze nastavljaju pokazivati dobre... dinamike", rekao je Putin, dodavši da je pozvao Xija u posjet Rusiji iduće godine.

Xi je poznat po tome što domaćine posjeta ugošćuje uz čaj, no okruženje i način takvih susreta mogu se tumačiti kao signal kineskog čelnika o tome koliko cijeni gosta.

Kada je Xi ugostio Putina na pregovorima u svibnju 2024., dvojica su skinula kravate dok su razgovarali uz čaj na otvorenom u Zhongnanhaju, nekadašnjem carskom vrtu koji danas ugošćuje urede vladajuće Komunističke partije i vlade.

Nasuprot tome, Trumpova šetnja vrtom i čaj s Xijem u istom kompleksu, kao i obilazak Hrama neba prošlog tjedna, djelovali su više inscenirano.

Putin, kojeg je Xi nazvao "dragim prijateljem", a kineski ga čelnik zauzvrat oslovljava "starim prijateljem", dolazi u trenutku kada se bilateralna trgovina oporavlja nakon pada prošle godine.

Dvostrana trgovina porasla je za 16,1 posto u prva četiri mjeseca ove godine u usporedbi s istim razdobljem 2025. u vrijednosnom smislu.

Trgovina između Kine i Rusije iznosila je 240 milijardi dolara u 2025., što je pad od 6,5 posto u odnosu na rekord iz 2024. i prvi pad u pet godina.

Putin je priznao potrebu za preokretom silaznog trenda, što je znak važnosti Kine kao gospodarskog spasa za sankcijama pogođenu Moskvu dok rat u Ukrajini opterećuje njezino gospodarstvo.

Prati ga delegacija koja uključuje zamjenike premijera, ministre te čelnike državnih korporacija i velikih banaka.

Očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i izdavanje zajedničke izjave od 47 stranica o jačanju partnerstva, prema informacijama Kremlja.

Na dnevnom redu vjerojatno će biti i pregovori o plinovodu Snaga Sibira 2, koji bi trebao povezati Rusiju sa sjevernom Kinom, rekli su industrijski stručnjaci.

Takozvano partnerstvo "bez ograničenja" između Kine i Rusije ojačalo je otkako je Zapad uveo sankcije kako bi kaznio Rusiju zbog rata u Ukrajini.