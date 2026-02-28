zračni udari
FOTO, VIDEO / SAD i Izrael u Iranu ubili više od 200 ljudi, oglasio se Netanyahu s porukom Irancima
Izrael je u subotu ujutro pokrenuo ono što je nazvao "preventivnim napadom" na Iran, prema riječima ministra obrane Israela Katza, dok je u cijeloj zemlji proglašeno izvanredno stanje. Potvrdio je i da se napad koordinirao sa SAD-om, koji se također uključio u ofenzivu.
Vlada je proglasila izvanredno stanje zbog iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima, prenosi CNN.
ŠTO ZNAMO?
- projektili su pogodili nekoliko područja u Teheranu, gdje se nalaze ministarstva i vojni kompleksi.
- eksplozije su također prijavljene u iranskim gradovima, uključujući Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan i Karaj.
- izraelska vojska priopćila je da su iz Irana lansirani projektili, zbog čega su se u nekoliko područja zemlje oglasile sirene.
- Iran je odgovorio napadima na Izrael i američke vojne baze diljem Bliskog istoka
- Izrael je proglasio izvanredno stanje i savjetovao građanima da ostanu u blizini skloništa.
- zajednički američko-izraelski zračni napadi imaju za cilj onesposobiti iranski sigurnosni aparat.
- Trump je pozvao Irance da odlože oružje "jer će u suprotnom biti mnogo mrtvih"
20:13
prije 6 min.
Napadi će trajati „koliko god bude potrebno“ – Netanyahu pozvao Irance da iskoriste „priliku“
Benjamin Netanyahu upravo je završio obraćanje o Iranu, prenosi Sky.
Izraelska vojna kampanja u toj zemlji nastavit će se „koliko god bude potrebno“, rekao je premijer, dodajući da će sukob donijeti „istinski mir“.
Kazao je da svi znaju da „takav ubojiti režim“ ne bi smio imati nuklearno oružje kojim može „nastaviti prijetiti cijelom čovječanstvu“.
„Željeli bismo zahvaliti hrabrom iranskom narodu što se oslobađa tih strašnih okova tog režima“, dodao je Netanyahu.
„Ovo je prilika da se nešto učini. Nemojte sjediti skrštenih ruku, jer će ovaj trenutak doći i od vas će se tražiti da u velikom broju izađete na ulice, jer morate dovršiti ovaj posao i srušiti te iskorijeniti ovaj režim.“
20:04
prije 15 min.
Amerikanci kažu da nemaju žrtava
Američka vojska nije pretrpjela borbene žrtve nakon što je Iran odgovorio na američko-izraelske napade sa stotinama projektila i dronova, objavilo je u subotu američko Središnje zapovjedništvo.
Istovremeno, iranski mediji su pozivajući se na Crveni polumjesec prenijeli da je u izraelskim i američkim napadima u 24 provincije poginula 201 osoba.
Američko zapovjedništvo je priopćilo da su iranski protunapadi doveli do minimalne štete na američkim instalacijama i da to nije utjecalo na operacije.
Prema vojsci, ciljevi napada billa su zapovjedna mjesta iranske vojske i Revolucionarne garde, kao i postrojenja za lansiranje projektila i dronova.
19:46
prije 34 min.
Mamdani: Napadi SAD-a i Izraela na Iran predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije
Gradonačelnik New Yorka, demokrat Zohran Mamdani, osudio je američko-izraelski napad na Iran kao "nezakoniti rat agresije" u poruci koju je objavio na društvenoj mreži X.
"Današnji vojni napadi na Iran — koje su proveli Sjedinjene Američke Države i Izrael — predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije. Bombardiranje gradova. Ubijanje civila. Otvaranje novog ratišta. Amerikanci to ne žele. Ne žele još jedan rat radi promjene režima. Žele olakšanje od krize troškova života. Žele mir", napisao je Zohran Mamdani.
"Usredotočen sam na to da svaki Njujorčanin bude siguran. U kontaktu sam s našim policijskim povjerenikom i službama za izvanredne situacije. Poduzimamo proaktivne korake, uključujući pojačanu koordinaciju među agencijama i povećane ophodnje na osjetljivim lokacijama iz predostrožnosti", dodao je.
"Također se želim izravno obratiti iranskim Njujorčanima: vi ste dio tkiva ovoga grada — naši ste susjedi, vlasnici malih poduzeća, studenti, umjetnici, radnici i lideri zajednice. Ovdje ćete biti sigurni", poručio je njujorški gradonačelnik.
19:21
prije 59 min.
Iranski Crveni polumjesec: U Iranu poginula 201 osoba, 747 ranjenih
Glasnogovornik Iranskog društva Crvenog polumjeseca izjavio je za novinsku agenciju Mehr da su američki i izraelski napadi pogodili 24 iranske pokrajine, pri čemu je poginula najmanje 201 osoba, a 747 ih je ranjeno, prenosi Al Jazeera.
Glasnogovornik je dodao da je više od 220 timova Crvenog polumjeseca raspoređeno na pogođenim lokacijama te da se operacije spašavanja nastavljaju.
18:38
prije 1h
IAEA tvrdi da nema 'radiološkog učinka' od napada na Iran
UN-ova agencija za nuklearnu energiju u subotu je rekla da nije registrirala nikakav "radiološki" učinak od američkih i izraelskih napada na Iran ili iranske odmazde po drugim zemljama u regiji, iako nije navela jesu li ciljana iranska nuklearna postrojenja.
"IAEA pomno prati razvoj događaja na Bliskom istoku i poziva na suzdržanost kako bi se izbjegli nuklearni sigurnosni rizici za ljude u regiji", objavila je na X-u Međunarodna agencija za atomsku energiju.
Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istoku.
18:16
prije 2h
Gori luksuzan hotel u Dubaiju
Vlasti Dubaija objavile su da su u požaru koji je u subotu zahvatio hotel na umjetnom otoku Palmi Džumeirahu ozlijeđeno četvero ljudi, a svjedoci su agenciji France Presse rekli da su čuli eksplozije prije tog incidenta.
17:54
prije 2h
Trump razgovarao s Netanyahuom, prati situaciju u Iranu
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da je Trump telefonski razgovarao s Netanyahuom.
Dodala je da je američki predsjednik tijekom noći iz Mar-a-Laga pratio situaciju te da će to nastaviti činiti zajedno sa svojim timom za nacionalnu sigurnost.
Leavitt je također rekla da je prije napada na Iran državni tajnik Marco Rubio nazvao „sve članove skupine osmorice kako bi obavijestio Kongres te je uspio stupiti u kontakt i informirati sedam od osam članova.“
17:51
prije 2h
Iran najavio novo "dosad neviđeno" naoružanje
Iran najavljuje još snažniji odgovor - zapovjednik Iranske revolucionarne garde Ebrahim Džabari izjavio je da uskoro slijedi upotreba dosad neviđenog naoružanja, prenosi iranska državna televizija, prenosi Index.
Tri izvora navela su da su u izraelskim napadima ubijeni iranski ministar obrane Amir Nasirzadeh i glavni zapovjednik Revolucionarne garde Mohammed Pakpur.
Prvi val udara operacije koju je Pentagon prozvao 'Epski bijes' uglavnom je bio usmjeren na iranske dužnosnike, rekao je izvor upoznat sa situacijom. U međuvremenu, u subotu popodne, pokrenut je i drugi udar čiji su cilj lanseri raketa u Iranu.
17:46
prije 2h
Više od 15 poginulih u napadima SAD-a i Izraela na sportsku dvoranu u pokrajini Fars
Sportsku dvoranu u gradu Lamerd jutros su pogodili napadi koje su, prema navodima novinske agencije Fars, izveli SAD i Izrael, piše Al Jazeera.
„Početne procjene upućuju na to da je u ovom očitom zločinu poginulo više od 15 ljudi“, navodi se. „U trenutku napada djeca su se igrala i vježbala u toj dvorani.“
17:37
prije 2h
Kako je stvoren moderni Iran
Povodom novog napada Izraela i SAD-a na Iran, podsjećamo na tekst našeg Luke Kostića o Islamskoj revoluciji i povijesti intervencija zapadnih država u Iranu:
Iranska revolucija 1979. - kako je aktualni režim došao na vlast?
