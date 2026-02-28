Benjamin Netanyahu upravo je završio obraćanje o Iranu, prenosi Sky.

Izraelska vojna kampanja u toj zemlji nastavit će se „koliko god bude potrebno“, rekao je premijer, dodajući da će sukob donijeti „istinski mir“.

Kazao je da svi znaju da „takav ubojiti režim“ ne bi smio imati nuklearno oružje kojim može „nastaviti prijetiti cijelom čovječanstvu“.

„Željeli bismo zahvaliti hrabrom iranskom narodu što se oslobađa tih strašnih okova tog režima“, dodao je Netanyahu.

„Ovo je prilika da se nešto učini. Nemojte sjediti skrštenih ruku, jer će ovaj trenutak doći i od vas će se tražiti da u velikom broju izađete na ulice, jer morate dovršiti ovaj posao i srušiti te iskorijeniti ovaj režim.“