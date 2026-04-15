Ušli smo u 47. dan rata i pregovori o njegovom okončanju mogli bi se nastaviti tijekom naredna dva dana, kazao je u američki predsjednik Donald Trump, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka.
Dužnosnici zemalja Perzijskoga zaljeva, Pakistana i Irana također su kazali da bi se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli vratiti u Pakistan kasnije ovog tjedna premda je jedan viši iranski izvor kazao da datum još nije određen.
No, dok se čeka, satelitske snimke otkrivaju da Iran iskopava lansere raketa, što znači da se sprema na nastavak sukoba.
17:36
Papa Lav kaže da svijetu treba jedinstvo, a ne podjele
Papa Lav danas je rekao da njegov posjet Africi nudi poruku jedinstva i mira "koju svijet treba čuti", dok se i dalje suočava s kritikama zbog svog stava o ratu u Iranu od predsjednika i potpredsjednika Sjedinjenih Država, prenosi CNN.
Govoreći u papinskom avionu iz Alžira za Kamerun, Lav XIV. istaknuo je svoj posjet Velikoj džamiji u Alžiru, najvećoj u Africi, i rodnom mjestu svetog Augustina iz Hipona, iznimno utjecajne kršćanske osobe koja ga je inspirirala da postane svećenik.
Papa je rekao da odlazak u džamiju pokazuje da iako "imamo različita uvjerenja, imamo različite načine štovanja, imamo različite načine života, možemo živjeti zajedno u miru".
Dodao je: "Mislim da je promicanje takve slike nešto što svijet danas treba čuti."
17:32
SAD: Nijedan brod ne prolazi kroz našu blokadu, drugi dan
Američka vojska upravo je dala kratko ažuriranje o svojoj blokadi iranskih luka, koja je započela u ponedjeljak.
"Nijedan brod koji je ulazio ili izlazio iz iranskih luka nije prošao pored američkih snaga u prvih 48 sati blokade", priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo X.
Devet plovila poslušalo je upute američkih snaga da se okrenu i vrate prema iranskoj luci ili obalnom području, dodaje se, prenosi Sky News.
17:10
Više od 5500 ljudi ubijeno u Libanonu i Iranu od početka sukoba
Više od 5500 ljudi ubijeno je u Iranu i Libanonu od izbijanja sukoba u regiji prije više od šest tjedana, prema nedavnim podacima lokalnih vlasti.
Libanonsko Ministarstvo zdravstva danas je priopćilo da je najmanje 2167 ljudi ubijeno u izraelskim napadima u zemlji od 2. ožujka, s najmanje 43 smrtnih slučajeva u posljednja 24 sata. Među ubijenima je najmanje 172 djece, navodi se, kao i 91 zdravstveni radnik, piše CNN.
Izrael je započeo napade na, kako tvrdi, mete Hezbollaha koje podržava Iran u Libanonu prije nešto više od šest tjedana i nastavio je izvoditi napade nakon trenutnog primirja između Irana i SAD-a.
Najmanje 3375 ljudi također je ubijeno u Iranu od kada su SAD i Izrael započeli napade na zemlju u veljači, izvijestio je u nedjelju iranski državni medij Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).
17:09
SAD i Iran razgovaraju o daljnjim razgovorima, ali datum nije određen
SAD razgovara s Iranom o drugom krugu pregovora, ali još ništa nije zakazano, doznaje BBC.
Također se smatra da je američki predsjednik Trump zadovoljan što će ostaviti američku pomorsku blokadu na snazi dok ne osjeti da je Iran ozbiljan u namjeri da postigne dogovor.
16:38
Demokrati žele opoziv Hegsetha: Teške optužbe za ratne zločine i zlouporabu položaja
Zastupnici Demokratske stranke u Zastupničkom domu planiraju predstaviti pet članaka opoziva protiv ministra obrane Petea Hegsetha, optužujući ga za zlouporabu ovlasti, ratne zločine i druga ozbiljna nedjela, saznaje Axios.
16:13
Izraelske snage ubile osam Palestinaca u požaru u Gazi unatoč "primirju"
Osam Palestinaca ubile su izraelske snage u Gazi u posljednja 24 sata, u najnovijem kršenju sporazuma o "primirju", priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva.
U napadima je ranjeno i najmanje 29 ljudi, prenosi Al Jazeera.
Prema ministarstvu, broj poginulih u izraelskim napadima od 7. listopada 2023. porastao je na 72.344, dok je 172.242 ljudi ranjeno, a mnogi ostaju pod ruševinama.
Od dogovora o "primirju" prošlog listopada, 765 Palestinaca je ubijeno, a 2.140 ranjeno u izraelskim napadima diljem Gaze.
16:12
Starmer: Neću popustiti pod pritiskom Donalda Trumpa
Keir Starmer rekao je da "neće popustiti" pod pritiskom Donalda Trumpa nakon što je američki predsjednik zaprijetio promjenom uvjeta trgovinskog sporazuma s Ujedinjenim Kraljevstvom zbog britanskog odbijanja pridruživanja ratu.
"Moj stav o iranskom ratu bio je jasan od samog početka. Nećemo se dati uvući u ovaj rat. To nije naš rat", rekao je britanski premijer.
"Neću promijeniti mišljenje. Neću popustiti. Nije u našem nacionalnom interesu pridružiti se ovom ratu i nećemo to učiniti", poručio je, prenosi Guardian.
16:09
Jednotjedno primirje u Libanonu počinje večeras, prema pro-Hezbollahovim medijima
Pro-Hezbollahov medij al-Mayadeen, pozivajući se na iranskog dužnosnika, izvijestio je da će u Libanonu od večeras stupiti na snagu jednotjedno primirje, prenosi Guardian.
Prema dužnosniku, ovaj potez dolazi nakon pritiska Irana. Primirje će se poklopiti s posljednjim tjednom privremenog primirja između SAD-a i Irana.
Međutim, izraelske vijesti Kanala 12 izvijestile su da Izrael još nije odlučio o tom pitanju, prema njihovim izvorima. Visoki izraelski dužnosnik tvrdio je da je ideju o proglašenju jednotjednog primirja u Libanonu pokrenuo američki specijalni izaslanik Steve Witkoff.
Kanal 12 izvijestio je da će se izraelski kabinet večeras sastati kako bi raspravljao o tom pitanju, ali je napomenuo da neki ministri "pritišću upravo suprotno - da se nastave napadi u Bejrutu i s one strane rijeke Litanije".
15:56
Visoka pakistanska delegacija putuje u Iran kako bi prenijela poruku iz SAD-a
Visoko rangirana pakistanska delegacija koju predvodi feldmaršal Asim Munir na putu je u Iran kako bi prenijela poruku iz SAD-a i koordinirala drugi krug pregovora, izvještavaju iranski državni mediji, prenosi Al Jazeera.
Očekuje se da će se drugi krug pregovora održati u narednim danima u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, dodala je novinska agencija IRIB.
15:55
Trump: Mislim da ćete gledati nevjerojatna dva dana koja su pred nama
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da bi se rat s Iranom mogao brzo završiti, pozivajući svijet da prati "nevjerojatna dva dana", dok američke snage koje blokiraju Hormuški tjesnac vraćaju brodove koji pokušavaju napustiti iranske luke.
Dok postoje izgledi da se američki i iranski dužnosnici vrate u Pakistan na daljnje pregovore, potpredsjednik JD Vance, koji je vodio izaslanstvo na pregovorima koji su u nedjelju završili bez dogovora, rekao je da gleda pozitivno na trenutnu situaciju.
„Mislim da ćete gledati nevjerojatna dva dana koja su pred nama“, rekao je Trump novinaru ABC Newsa, prema njegovoj objavi na X-u. Američki je predsjednik dodao je da ne misli da će biti potrebno produžiti dvotjedno primirje koje istječe sljedeći tjedan.
„Mislim da može vrlo brzo završiti. Uskoro će završiti“, rekao je Trump u zasebnom intervjuu snimljenom u utorak za emisiju Fox Business Networka emitiranom u srijedu.
