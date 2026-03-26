FOTO, VIDEO / Trump odgodio napade na iranska energetska postrojenja za deset dana

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će obustaviti napade na iranska energetska postrojenja na deset dana na temelju zahtjeva iranske vlade te je rekao da pregovori s Teheranom idu "jako dobro".

"Prema zahtjevu iranske vlade, pauzirat ću period uništenja energetskih postrojenja za deset dana do ponedjeljka, 6. travnja u osam sati poslijepodne, po istočnom vremenu", napisao je na svojoj mreži Truth Social.

"Pregovori i dalje traju, unatoč netočnim tvrdnjama medija s lažnim vijestima koje ukazuju na suprotno, te napreduju jako dobro", rekao je.

Trump je ranije u četvrtak rekao da je Iran kao "poklon" SAD-u pristao na skupi ustupak povezan s energijom, ali je odbio reći na što konkretno misli.

Trump, međutim, nije precizirao koji uvjeti moraju biti ispunjeni do tada.

Američki predsjednik u subotu je u početku dao Iranu 48 sati da ponovno otvori Hormuški tjesnac, a u protivnom će ciljati elektrane te zemlje. Zatim je, na iznenađenje svih, u ponedjeljak izvijestio da su pregovori s Teheranom bili "vrlo dobri i plodonosni" te je najavio daljnju odgodu, ovaj put od pet dana, prije potencijalnih napada na iransku energetsku infrastrukturu.