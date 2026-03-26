27. dan rata
FOTO, VIDEO / Trump odgodio napade na iranska energetska postrojenja za deset dana
Nakon što su iranski dužnosnici još jednom opovrgnuli teze Donalda Trumpa da su u tijeku razgovori o okončanju rata koji je započeo zajedničkim izraelsko-američkim napadima na Iran, tamošnji mediji objavili su kako Islamska republika ima pet uvjeta bez kojih neće niti sjesti za pregovarački stol. Američka strana već je objavila svoj prijedlog s 15 točaka za pregovore. Istovremeno, zračnim udarima sa svih strana ne nadzire se kraj.
SAD upozorava Iran da prihvati poraz ili će biti „pogođen jače“ nego ikada prije, dok Teheran i dalje odbacuje pregovore i obećava da će nastaviti borbu.
Američko-izraelski napadi na Iran se nastavljaju, dok iranske rakete gađaju središnji i sjeverni Izrael.
22:32
prije 10 min.
Trump odgodio napade na iranska energetska postrojenja za deset dana
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će obustaviti napade na iranska energetska postrojenja na deset dana na temelju zahtjeva iranske vlade te je rekao da pregovori s Teheranom idu "jako dobro".
"Prema zahtjevu iranske vlade, pauzirat ću period uništenja energetskih postrojenja za deset dana do ponedjeljka, 6. travnja u osam sati poslijepodne, po istočnom vremenu", napisao je na svojoj mreži Truth Social.
"Pregovori i dalje traju, unatoč netočnim tvrdnjama medija s lažnim vijestima koje ukazuju na suprotno, te napreduju jako dobro", rekao je.
Trump je ranije u četvrtak rekao da je Iran kao "poklon" SAD-u pristao na skupi ustupak povezan s energijom, ali je odbio reći na što konkretno misli.
Trump, međutim, nije precizirao koji uvjeti moraju biti ispunjeni do tada.
Američki predsjednik u subotu je u početku dao Iranu 48 sati da ponovno otvori Hormuški tjesnac, a u protivnom će ciljati elektrane te zemlje. Zatim je, na iznenađenje svih, u ponedjeljak izvijestio da su pregovori s Teheranom bili "vrlo dobri i plodonosni" te je najavio daljnju odgodu, ovaj put od pet dana, prije potencijalnih napada na iransku energetsku infrastrukturu.
22:31
prije 11 min.
Iran zabranio svojim sportašima putovanja u "neprijateljske zemlje"
Iranski mediji izvijestili su da je Iran zabranio svojim nacionalnim i klupskim sportskim ekipama putovanja u zemlje koje smatra neprijateljskima do daljnjega, pozivajući se na Ministarstvo sporta, koje je reklo da je taj potez uzrokovan zabrinutosti za sigurnost njihovih sportaša.
"Prisutnost nacionalnih i klupskih timova u zemljama koje se smatraju neprijateljskima i nesposobnima osigurati sigurnost iranskih sportaša i članova timova zabranjena je do daljnjega", priopćilo je ministarstvo.
Ministarstvo je dodalo da su iranski nogometni savez i klubovi dužni obavijestiti Azijsku nogometnu konfederaciju kako bi se mjesta održavanja utakmica mogla premjestiti.
21:20
prije 1h
Hezbollah objavio prvi službeni video napada FPV dronom na tenk Merkava
Hezbollah je objavio prvi službeni video napada FPV dronom na tenk Merkava izraelske vojske na novouspostavljenoj lokaciji Markaba u južnom Libanonu.
21:18
prije 1h
Savjetnik vrhovnog vođe: Svaki napad na Iran će se “vratiti poput bumeranga”
Ali Akbar Velayati, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio je da će se svaka država koja sudjeluje u vojnoj akciji protiv Irana suočiti s “bumerangom” posljedica, izvijestila je u četvrtak državna novinska agencija IRNA, a prenosi CNN.
“Svako sudjelovanje u vojnoj agresiji protiv Irana sigurno će se vratiti sudionicima poput bumeranga”, rekao je Velayati, dodajući da bi Perzijski zaljev mogao biti središte odmazde.
“Geografija Perzijskog zaljeva ne može ostati bez posljedica”, rekao je. Dodao je da će se “događaji sigurno dogoditi” i da će biti “na štetu onih koji prijete nacionalnoj sigurnosti Irana.”
21:16
prije 1h
Libanon optužuje Izrael za ratne zločine i pokušaj pretvaranja zemlje u Gazu
Zamjenik libanonskog premijera, Tarek Mitri, optužio je Izrael za počinjenje ratnih zločina tijekom tekućeg bombardiranja, upozorivši da dijelovi zemlje riskiraju biti devastirani na isti način kao Gaza, prenosi Al Jazeera.
„[Bezalel] Smotrich, ministar financija, rekao je da ćemo južni Libanon pretvoriti u Khan Younis, koji je južni dio Gaze. Imamo stvarne strahove da je to slučaj“, rekao je za Sky News UK.
Mitri je rekao da vlasti dokumentiraju sustavna kršenja međunarodnog humanitarnog prava, uključujući ciljanje hitnih službi.
„Nema sumnje da Izrael čini ratne zločine. Krši Ženevsku konvenciju“, rekao je.
Najmanje 42 bolničara ubijena su otkako je Izrael eskalirao rat u Libanonu 2. ožujka.
Izraelski napadi na Libanon ubili su više od 1.116 ljudi.
20:49
prije 1h
Tri eksplozije u iranskom gradu Shirazu
Najmanje tri eksplozije zabilježene su u Shirazu, izvještava iranska novinska agencija Nour.
20:29
prije 2h
Iranski predsjednik: Rusija nas „inspirira“ u ratu
Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian pohvalio je savez zemlje s Rusijom, rekavši da pomaže u ratnim naporima. „Poruke predsjednika Putina i podrška ruskog naroda inspiriraju nas u ovom ratu“, napisao je na društvenim mrežama.
„U ime naroda Irana zahvaljujem vladi i narodu Rusije.“
U kasnijoj objavi Pezeshkian je rekao da su se dosadašnji odnosi u regiji „transformirali“ i da se stvaraju nove veze.
Što su drugi rekli o savezu?
Upitan o podršci Moskve Teheranu, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da smatra kako se Rusija prvenstveno fokusira na svoj rat u Ukrajini, a ne na pomaganje Iranu.
Međutim, francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da svi dokazi upućuju na to da Rusija pomaže iranskim vojnim naporima protiv američkih ciljeva na Bliskom istoku.
Ranije je britanski ministar obrane za Sky News izjavio da Rusija „gotovo sigurno“ pruža obuku i dijeli obavještajne podatke s Iranom prije rata.
Vladimir Putin u subotu je uputio uzvratnu poruku Iranu i njegovu vodstvu, rekavši da Moskva ostaje „lojalan prijatelj i pouzdan partner Teherana“, navodi se u priopćenju Kremlja.
20:26
prije 2h
IAEA: Napadi u blizini iranske nuklearne elektrane mogli bi izazvati “veliku radiološku nesreću”
Čelnik UN-ove nuklearne agencije u četvrtak je izrazio “duboku zabrinutost” zbog nedavnih vojnih napada koji su se, kako se navodi, dogodili u blizini iranske nuklearne elektrane Bushehr, upozorivši da bi bilo kakvo oštećenje aktivnog postrojenja moglo uzrokovati “veliku radiološku nesreću”, piše CNN.
Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi rekao je da su se najnoviji napadi dogodili u utorak navečer.
Budući da je Bushehr operativna nuklearna elektrana i sadrži “veliku količinu nuklearnog materijala”, Grossi je upozorio da bi oštećenje postrojenja moglo dovesti do “velike radiološke nesreće koja bi zahvatila veliko područje Irana i šire”.
Grossi je ponovno pozvao na “maksimalnu suzdržanost” kako bi se izbjegao rizik od nuklearne nesreće te naglasio važnost poštivanja onoga što IAEA naziva “sedam stupova” za osiguranje nuklearne sigurnosti i zaštite tijekom oružanih sukoba.
Organizacija za atomsku energiju Irana u utorak je priopćila da je projektil pogodio područje nuklearne elektrane Bushehr u utorak navečer po lokalnom vremenu. Incident je opisan kao “obnovljeni napad” “američko-izraelskog neprijatelja”.
20:16
prije 2h
Kallas: Rusija dijeli obavještajne podatke s Iranom kako bi pomogla ubijati Amerikance
Najviša diplomatkinja Europske unije Kaja Kallas optužila je Rusiju da opskrbljuje Iran obavještajnim podacima koji su pomogli Teheranu u ciljanju američkih vojnih ciljeva na Bliskom istoku.
19:52
prije 2h
Oxfam: Izrael u Libanonu "primjenjuje model genocida iz Gaze“
Izrael koristi „model iz Gaze“, primijenjen tijekom genocida u Palestini, u svojoj vojnoj kampanji u Libanonu, upozorila je vodeća humanitarna organizacija.
