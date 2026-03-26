Kallas: Rusija dijeli obavještajne podatke s Iranom kako bi pomogla ubijati Amerikance

Najviša diplomatkinja Europske unije Kaja Kallas optužila je Rusiju da opskrbljuje Iran obavještajnim podacima koji su pomogli Teheranu u ciljanju američkih vojnih ciljeva na Bliskom istoku.
„Vidimo da Rusija pomaže Iranu obavještajnim podacima kako bi ciljali Amerikance, kako bi ubijali Amerikance“, rekla je Kaja Kallas novinarima dok su se ministri vanjskih poslova skupine G7 sastajali južno od Pariza. „Rusija također sada podržava Iran dronovima kako bi mogli napadati susjedne zemlje i američke vojne baze.“
Najmanje 13 američkih vojnika poginulo je otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli vojne napade na Iran, što je gurnulo Bliski istok u sukob. Očekuje se da će rat na Bliskom istoku dominirati dvodnevnim sastankom ministara G7, kojem bi se u petak trebao pridružiti američki državni tajnik Marco Rubio, piše POLITICO.
Kallas je rekla da ruska podrška Iranu pokazuje zašto Europa mora nastaviti vršiti pritisak na Kremlj u vezi s ratom u Ukrajini.
„Ako Amerika želi da rat na Bliskom istoku prestane i da Iran prestane napadati, trebala bi također izvršiti pritisak na Rusiju kako ne bi bila u mogućnosti pomagati im u tome“, rekla je.
Europljani su postali kritičniji prema odluci SAD-a da napadne Iran i prema posljedičnom rastu globalnih cijena energije. Ranije u četvrtak, njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je da je Berlin spreman podržati mirovne napore u Iranu, ali je upozorio da ne vidi jasnu izlaznu strategiju za sukob.
Sukob s Iranom „predstavlja stvarno velik rizik od rasta i povećanja nestabilnosti u regiji, a to, kao što znamo iz povijesti, uvijek ima utjecaj na cijeli svijet“, rekao je Pistorius.
PROČITAJTE JOŠ
