Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog dugotrajnog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.
Napadi su izvedeni i u Mirandi, Aragui i La Guairi, objavila je venezuelska vlada. Maduro je proglasio izvanredno stanje i mobilizirao obrambene snage.
Eksplozije, zrakoplovi i crni dim mogli su se vidjeti diljem Caracasa od 2:00 do 3:30 sati po lokalnom vremenu, prema Reuterovim svjedocima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama.
Može li Machado biti sljedeća čelnica?
"Mislim da bi za nju bilo vrlo teško postati čelnica“, rekao je Donald Trump o Maríji Corini Machado, oporbenoj čelnici Venezuele koja je prošle godine dobila Nobelovu nagradu za mir.
"Ona nema potporu unutar zemlje niti poštovanje u zemlji. Ona je vrlo draga žena, ali nema poštovanje.“
Maduro i njegova supruga se predali američkim snagama
"U kompleks Madura stigli smo u 1:01 po istočnoameričkom vremenu, odnosno u 2:01 po lokalnom vremenu u Caracasu", rekao je general Dan Caine
"Snage za privođenje spustile su se u Madurov kompleks i kretale se brzo, precizno i disciplinirano prema cilju te izolirale područje kako bi osigurale sigurnost kopnenih snaga tijekom privođenja optuženih osoba.“
Rekao je da su se Maduro i njegova supruga "predali“ te da su privedeni, bez gubitaka američkih života unatoč razmjeni vatre.
Rubio: Maduro nije legitimni predsjednik Venezuele
Državni tajnik Marco Rubio podsjetio je novinare na Floridi da Sjedinjene Američke Države ne priznaju Nicolása Madura kao legitimnog predsjednika Venezuele.
"Nicolás Maduro je optužen u Sjedinjenim Američkim Državama još 2020. godine“, rekao je.
"On nije legitimni predsjednik Venezuele…"
Napad na Venezuelu planiran mjesecima
General Dan Caine, najviši rangirani časnik američkih oružanih snaga, sljedeći se obratio medijima, nakon Donalda Trumpa i ministra obrane Petea Hegsetha.
Predsjednik Združenog stožera izjavio je da je međuresorna priprema napada "započela prije nekoliko mjeseci i nadovezivala se na desetljeća iskustva u integriranju složenih zračnih, kopnenih, svemirskih i pomorskih operacija“, piše skynews.
CIA, NSA i Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) surađivale su u ovoj "pedantno planiranoj“ operaciji, rekao je Caine.
"U operaciju je bilo uključeno više od 150 zrakoplova koji su uzlijetali diljem zapadne hemisfere u uskoj koordinaciji, svi sinkronizirani u vremenu i prostoru kako bi se slojevito postigli učinci s jednim ciljem – ubaciti presretačke snage u središte Caracasa uz zadržavanje elementa taktičkog iznenađenja.
Trump: SAD će upravljati Venezuelom
"Kasno sinoć i rano jutros, po mojoj zapovijedi, Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država provele su izvanrednu vojnu operaciju u glavnom gradu Venezuele, koristeći nadmoćnu američku vojnu silu.
Zračne, kopnene i pomorske snage korištene su za pokretanje spektakularnog napada, i bio je to napad kakav ljudi nisu vidjeli još od Drugog svjetskog rata", rekao je Trump.
"Naše vojne snage su uspješno uhvatile Madura. Bilo je mračno i bilo je smrtonosno, ali uhvaćen je zajedno sa svojom suprugom. Jedno i drugo će se sada suočiti s američkim pravosuđem", rekao je Trump.
"Da ste vidjeli ono što sam ja vidio noćas, bili biste impresionirani.
Nijedan američki pripadnik oružanih snaga nije poginuo i nijedan komad američke vojne opreme nije izgubljen.“
Trump je dodao da su SAD "spremne izvesti drugi i znatno veći napad ako to bude potrebno“.
Rekao je da su oružane snage pretpostavljale kako će drugi val biti nužan, ali da je prvi napad "bio toliko uspješan da vjerojatno nećemo morati izvesti drugi“.
"Ovo je bio jedan od najspektakularnijih, najučinkovitijih i najmoćnijih prikaza američke vojne snage i sposobnosti u američkoj povijesti“, dodao je.
Donald Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države "upravljati“ Venezuelom dok se ne provede "ispravan prijelaz vlasti“.
"Mi ćemo upravljati zemljom dok ne dođe vrijeme za siguran, ispravan i razborit prijelaz“, rekao je.
"Ne želimo se dovesti u situaciju da netko drugi preuzme vlast, a da opet završimo u istoj situaciji kakvu smo imali tijekom dugog niza godina.
Dakle, upravljat ćemo zemljom dok ne dođe vrijeme za siguran, ispravan i razborit prijelaz.“
Donald Trump već je obećao da će SAD upravljati Venezuelom dok se ne provede prijelaz vlasti.
Kaže da će to uključivati i ulazak američkih naftnih kompanija u zemlju.
"Naše vrlo velike američke naftne kompanije, najveće bilo gdje u svijetu, ući će u zemlju, uložiti milijarde dolara, popraviti teško urušenu infrastrukturu – naftnu infrastrukturu – i početi stvarati prihod za zemlju.“
Donald Trump je nabrojio ono što smatra pogreškama i zlodjelima Nicolása Madura.
"Maduro više nikada neće moći prijetiti američkom građaninu niti bilo kome iz Venezuele“, rekao je. "Prijetnji više neće biti.“
Tvrdi da je vlada Nicolása Madura "ispraznila svoje zatvore i poslala svoje najgore i najnasilnije monstrume u Sjedinjene Američke Države kako bi odnosili američke živote“.
"To su bili trgovci drogom. To su bili narkobosovi. Poslali su sve loše u Sjedinjene Američke Države, ali toga više nema“, rekao je Trump.
Ponovio je i tvrdnje da je Venezuela „ukrala“ američku naftu, jer su – kako kaže – američke kompanije izgradile naftnu industriju te zemlje.
Trump podijelio fotografiju Madura u američkom zatočeništvu
Donald Trump upravo je podijelio ovu fotografiju Nicolása Madura, na kojoj se vidi venezuelanski čelnik u pritvoru.
Rekao je da se nalazi na američkom ratnom brodu USS Iwo Jima.
Ranije je izjavio da je Maduro na putu prema New Yorku, gdje se suočava s optužbama za narko-terorizam.
Uskoro obraćanje Trumpa
Predsjednik Donald Trump uskoro će na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu iznijeti najnovije informacije o razvoju događaja u Venezueli.
OVDJE PRATITE:
Oglasili se Francuska i UN
Vojna operacija SAD-a koja je rezultirala uhićenjem venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura protivna je načelima međunarodnog prava, rekao je u subotu francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot, a zabrinutost zbog nepoštivanja međunarodnog prava izrazio je i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
"Vojna operacija koja je dovela do uhićenja Nicolasa Madura krši načelo o neupotrebi sile, a ono je temelj međunarodnog prava. Francuska ističe kako se trajno političko rješenje ne može nametnuti izvana i da samo suvereni narodi mogu odlučivati o svojoj budućnosti“, napisao je Barrot na X-u.
Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva u subotu je osudio "težak američki vojni napad na suverenitet Venezuele" i sam čin zarobljavanja i odvođenja svojega venezuelskog kolege Nicolasa Madura, kazavši kako smatra da su Sjedinjene Države zbog vojnih napada sada prešle "neprihvatljivu granicu".
"Ovakva djela predstavljaju ozbiljnu uvredu za suverenitet Venezuele i još jedan iznimno opasan presedan za cijelu međunarodnu zajednicu", napisao je Lula u objavi na platformi X.
I Danska ističe kako smatra da se međunarodno pravo mora poštovati nakon američkih napada na Venezuelu. Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen u subotu je kazao kako se, nakon što je SAD napao Venezuelu i zarobio njezina predsjednika, međunarodno pravo mora poštovati.
Južnoafrička Republika je u subotu, nakon jednostrane vojne akcije Sjedinjenih Država u Venezueli pozvala na hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kaže se u objavi Odjela za međunarodne odnose te zemlje.
Rusija poziva SAD da pusti Madura
Rusija je u subotu pozvala SAD da pusti venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova, a Ukrajina je podržala američki napad na Venezuelu.
"U svjetlu potvrđenih izvješća da su predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga u SAD-u, snažno pozivamo američko vodstvo da razmotre situaciju i oslobode legalno izabranog predsjednika suverene države i njegovu suprugu", stoji u priopćenju.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je rekao da Ukrajina dosljedno brani pravo naroda na slobodan život, bez diktature, potlačenosti i kršenja ljudskih prava.
"Madurov režim prekršio je sva ta načela u svakom pogledu”, istaknuo je. "Zauzimamo se za daljnji razvoj u skladu s načelima međunarodnog prava, dajući prioritet demokraciji, ljudskim pravima i interesima Venezuelaca."
Rusija: Potpredsjednica Venezuele nije u našoj zemlji
Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se potpredsjednica Venezuele ne nalazi u Rusiji.
Ministarstvo je ranije objavilo da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarao s Delcy Rodríguez te izrazio čvrstu solidarnost s narodom Venezuele suočenim s oružanom agresijom.
