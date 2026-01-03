"Kasno sinoć i rano jutros, po mojoj zapovijedi, Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država provele su izvanrednu vojnu operaciju u glavnom gradu Venezuele, koristeći nadmoćnu američku vojnu silu.

Zračne, kopnene i pomorske snage korištene su za pokretanje spektakularnog napada, i bio je to napad kakav ljudi nisu vidjeli još od Drugog svjetskog rata", rekao je Trump.

"Naše vojne snage su uspješno uhvatile Madura. Bilo je mračno i bilo je smrtonosno, ali uhvaćen je zajedno sa svojom suprugom. Jedno i drugo će se sada suočiti s američkim pravosuđem", rekao je Trump.

"Da ste vidjeli ono što sam ja vidio noćas, bili biste impresionirani.

Nijedan američki pripadnik oružanih snaga nije poginuo i nijedan komad američke vojne opreme nije izgubljen.“

Trump je dodao da su SAD "spremne izvesti drugi i znatno veći napad ako to bude potrebno“.

Rekao je da su oružane snage pretpostavljale kako će drugi val biti nužan, ali da je prvi napad "bio toliko uspješan da vjerojatno nećemo morati izvesti drugi“.

"Ovo je bio jedan od najspektakularnijih, najučinkovitijih i najmoćnijih prikaza američke vojne snage i sposobnosti u američkoj povijesti“, dodao je.

Donald Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države "upravljati“ Venezuelom dok se ne provede "ispravan prijelaz vlasti“.

"Mi ćemo upravljati zemljom dok ne dođe vrijeme za siguran, ispravan i razborit prijelaz“, rekao je.

"Ne želimo se dovesti u situaciju da netko drugi preuzme vlast, a da opet završimo u istoj situaciji kakvu smo imali tijekom dugog niza godina.

Dakle, upravljat ćemo zemljom dok ne dođe vrijeme za siguran, ispravan i razborit prijelaz.“

Donald Trump već je obećao da će SAD upravljati Venezuelom dok se ne provede prijelaz vlasti.

Kaže da će to uključivati i ulazak američkih naftnih kompanija u zemlju.

"Naše vrlo velike američke naftne kompanije, najveće bilo gdje u svijetu, ući će u zemlju, uložiti milijarde dolara, popraviti teško urušenu infrastrukturu – naftnu infrastrukturu – i početi stvarati prihod za zemlju.“

Donald Trump je nabrojio ono što smatra pogreškama i zlodjelima Nicolása Madura.

"Maduro više nikada neće moći prijetiti američkom građaninu niti bilo kome iz Venezuele“, rekao je. "Prijetnji više neće biti.“

Tvrdi da je vlada Nicolása Madura "ispraznila svoje zatvore i poslala svoje najgore i najnasilnije monstrume u Sjedinjene Američke Države kako bi odnosili američke živote“.

"To su bili trgovci drogom. To su bili narkobosovi. Poslali su sve loše u Sjedinjene Američke Države, ali toga više nema“, rekao je Trump.

Ponovio je i tvrdnje da je Venezuela „ukrala“ američku naftu, jer su – kako kaže – američke kompanije izgradile naftnu industriju te zemlje.