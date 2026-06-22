Oglas

Dan antifašističke borbe

Plenković: Hrvatski antifašisti dali su važan doprinos borbi za slobodu

author
Hina
|
22. lip. 2026. 09:08
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Andrej Plenković
Nel Pavletic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

Oglas

 „Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima“, poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama.

 Podsjetio je i kako Hrvatska Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
andrej plenković antifašizam dan antifašističke borbe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ