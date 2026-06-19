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Zašto mnogi stavljaju naopako okrenute boce u zemlju? Stari trik koji donosi brojne koristi
Dobro je znati da si, ako imate vrt, možete znatno olakšati posao pomoću običnih boca i riješiti problem koji često zadaje glavobolje vrtlarima.
Kako sustavi za navodnjavanje i automatsko zalijevanje postaju sve skuplji, mnogi se vrtlari vraćaju jednostavnoj metodi koju su koristile prijašnje generacije: zakapanju staklenih boca okrenutih naopako uz biljke. U starim povrtnjacima redovi boca iz kojih su iz zemlje virila samo dna bili su uobičajen prizor. Mnogi su mislili da je riječ samo o ukrasu, no ovaj je sustav zapravo imao vrlo praktičnu svrhu.
Jednostavno rješenje za vrijeme godišnjeg odmora
Održavanje odgovarajuće vlažnosti tla tijekom godišnjeg odmora ili u razdobljima kada nemamo dovoljno vremena za vrt često predstavlja velik izazov. Zato se trik s vinskom bocom pokazao kao učinkovito i pristupačno rješenje.
Potrebno je samo napuniti čistu bocu vodom, okrenuti je naopako i zabosti u zemlju pokraj biljke. Tako nastaje jednostavan sustav navodnjavanja kap po kap koji biljkama osigurava stalan izvor vlage. Ova metoda prikladna je i za vrtne i za sobne biljke.
Poznata američka televizijska voditeljica, autorica kuharica i stručnjakinja za dom i vrt Martha Stewart također koristi ovu metodu, prenosi Metropolitan.
U videu je objasnila zašto je učinkovita i kako funkcionira.
Mehanizam je vrlo jednostavan. Kada se boca okrene naopako i umetne u zemlju, u njezinu se grlu stvara blagi vakuum koji zadržava vodu unutar boce. Kako se zemlja počinje sušiti, stvara se negativan tlak koji postupno oslobađa upravo onu količinu vode koja je biljci potrebna.
Na taj način tlo ostaje ravnomjerno vlažno, a biljke mogu regulirati potrošnju vode bez opasnosti od prekomjernog ili nedovoljnog zalijevanja. Prema riječima stručnjaka, metoda je inspirirana vrlo starim sustavima navodnjavanja pomoću glinenih posuda, poznatih pod nazivom „olla“, koji se i danas koriste u nekim dijelovima svijeta.
Kako pravilno koristiti vinsku bocu?
Temeljito očistite bocu
Operite bocu vrućom vodom i malo medicinskog alkohola ili bijelog octa. Ostaci vina tijekom toplih dana mogu potaknuti razvoj plijesni.
Napunite je vodom
Klasičnu vinsku bocu od 750 ml napunite svježom vodom. Po želji možete dodati i razrijeđeni kompostni čaj za dodatnu prehranu biljaka.
Prethodno zalijte tlo
Prije umetanja boce dobro navlažite zemlju. Tako ćete spriječiti da voda prebrzo iscuri iz boce.
Umetnite bocu pod blagim kutom
Pokrijte otvor dlanom, okrenite bocu i zabodite je u zemlju pod blagim kutom. Takav položaj omogućuje sporije otpuštanje vode i smanjuje mogućnost začepljenja.
Učvrstite je po potrebi
Ako je tlo rahlo, postavite nekoliko glatkih kamenčića oko grla boce kako biste je učvrstili.
Provjerite pojavljuju li se mjehurići zraka
Nakon otprilike sat vremena provjerite grlo boce. Ako primijetite sitne mjehuriće zraka, sustav ispravno funkcionira i voda polako prodire u tlo.
Ovaj jednostavan vrtni trik pokazuje da učinkovita rješenja ne zahtijevaju uvijek skupu tehnologiju. Uz nekoliko minuta posla i praznu bocu vina, svojim biljkama možete osigurati stalan izvor vlage i uštedjeti si mnogo brige, osobito tijekom vrućih ljetnih dana ili dok ste na godišnjem odmoru.
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