Zašto mnogi stavljaju naopako okrenute boce u zemlju? Stari trik koji donosi brojne koristi

Kako sustavi za navodnjavanje i automatsko zalijevanje postaju sve skuplji, mnogi se vrtlari vraćaju jednostavnoj metodi koju su koristile prijašnje generacije: zakapanju staklenih boca okrenutih naopako uz biljke. U starim povrtnjacima redovi boca iz kojih su iz zemlje virila samo dna bili su uobičajen prizor. Mnogi su mislili da je riječ samo o ukrasu, no ovaj je sustav zapravo imao vrlo praktičnu svrhu.