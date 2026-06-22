rizik za zračni promet
Opasan incident na nebu, pilot Slovenske vojske morao reagirati
Slovenska policija istražuje opasan incident koji se dogodio tijekom spasilačkog leta helikoptera Slovenske vojske.
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U petak navečer, oko 23:30 sati, u Latkovoj Vasi nepoznati je počinitelj laserom osvijetlio helikopter Slovenske vojske koji je prevozio pacijenta u Sveučilišni klinički centar (UKC) Maribor.
Kako su pojasnili iz Policijske uprave Celje, laser je bio toliko snažan da je pilot morao ugasiti svjetla na helikopteru. Osvjetljavanje je trajalo oko minute, a zabilježeno je najmanje deset usmjeravanja laserske zrake prema letjelici.
„Takav čin predstavljao je ozbiljan rizik za zračni promet i mogao je imati teže posljedice“, naglasili su iz policije te dodali da su se kod pilota pojavili simptomi svrbeža i suzenja očiju.
Istraga je u tijeku, zaključili su iz Policijske uprave Celje.
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