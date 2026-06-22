HEP gradi tri sunčane elektrane na otocima

Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović nedavno je najavio te je za Hinu potvrdio da će se, u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner, izraditi cjelovita strategija razvoja otočnih energetskih kapaciteta, kojom se želi ostvariti proizvodni potencijal od oko 50 MW na kvarnerskim otocima, dodavši kako je to smjer koji može pridonijeti njihovoj energetskoj neovisnosti i održivom razvoju.