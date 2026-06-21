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Mesar otkrio koje je meso najbolje za pripremu punjenih paprika

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N1 Hrvatska
|
21. lip. 2026. 17:42
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punjene paprike
Pixabay/Ilustracija

Punjene paprike jelo su kojem mnogi ne mogu odoljeti. Svatko ima neki svoj tajni dodatak zbog kojeg su još ukusnije, no mesari dobro znaju koje meso treba koristiti kako bi bile doista savršene.

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Punjene paprike jedno su od onih jela bez kojih je teško zamisliti ljeto. Recepti se razlikuju, a gotovo svatko ima neki svoj tajni sastojak – bilo kada je riječ o umaku, bilo o odabiru pravih paprika. No jednako je važno da i meso bude prikladno za pripremu ovog jela.

Na Instagram profilu jedna mesnica povremeno objavljuju savjete mesara o odabiru i pripremi mesa, što njihove pratitelje posebno oduševljava. Objašnjavaju koji su komadi mesa najbolji za pojedina jela, kako prepoznati kvalitetno meso i koje je dijelove bolje izbjegavati. U jednom od svojih videa posvetili su se govedini, piše metropolitan.si.

"Ovo su najbolji komadi govedine za pojedina jela“, rekao je mesar u videu snimljenom u mesnici. Za punjene paprike preporučuje mljeveno meso od goveđe plećke ili vrata koji zahvaljujući odgovarajućem udjelu masnoće ostaje sočan i nakon duljeg kuhanja.

Za gulaš je, prema njegovim riječima, najbolji goveđi bočnik odnosno koljenica, koja se može koristiti i za pripremu paprikaša.

Za pečenje preporučuje ramstek i biftek, dok je za roštilj najbolji upravo biftek. Kod pripreme mesnih rolada savjetuje odreske od buta, a za juhu rebra i flam. Na tavi bi pripremao ramstek bez kosti, dok za različite varive i pirjana jela preporučuje goveđu plećku.

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mesari meso punjene paprike

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