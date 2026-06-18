i to na plaži
Majka i kći izgradile kuću sa sedam soba od 8.000 odbačenih staklenih boca
Upoznajte Casa de Sal, održivu rezidenciju sa sedam prostorija izgrađenu od više od 8.000 recikliranih staklenih boca na obali Pernambuca.
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Inovativna inicijativa posljednjih je godina privukla pozornost na obali Pernambuca. Socioekološka edukatorica Edna Dantas i njezina kći, modna producentica Maria Gabrielly Dantas, odlučile su se suprotstaviti lokalnom onečišćenju izgradnjom useljive kuće od 70 četvornih metara sa sedam prostorija, koristeći više od 8.000 odbačenih staklenih boca.
Prema pisanju Gazete de SP, projekt je realiziran na plaži Praia do Sossego, koja se nalazi na brazilskom otoku Itamaracá.
Bez milijunskih ulaganja i sponzorstava, majka i kći radile su više od dvije godine na izgradnji objekta, dokazujući da se od recikliranih materijala mogu graditi sigurni i funkcionalni domovi.
Sunce, pijesak i održivost
Nakon preseljenja na otok Itamaracá 2019. godine, Edna i Maria suočile su se s ozbiljnim ekološkim problemom – gomilanjem nepropisno odloženog otpada u prirodnim područjima.
Svjesne da je staklo među materijalima koje sustavi recikliranja najrjeđe prikupljaju, osmislile su kreativno rješenje.
Kako bi prikupile potreban materijal za gradnju, organizirale su veliku akciju prikupljanja boca. Inicijativu su podržali lokalni poduzetnici, hoteli, stanovnici susjedstva, ali i brojni turisti koji posjećuju ovu rajsku regiju.
Prvi mjeseci projekta zahtijevali su mnogo ustrajnosti. Dok su zidovi budućeg doma postupno rasli, dvije su žene živjele u vrlo malom privremenom prostoru od svega 17 četvornih metara, bez klasične kupaonice.
Biogradnja
Kako bi staklene boce pretvorile u sigurne i funkcionalne građevinske elemente, majka i kći koristile su posebne tehnike biogradnje. Boce su postavljane okomito i učvršćivane mortom, što je dodatno ojačalo zidove.
Osim toga, način na koji je staklo raspoređeno omogućuje prodor prirodnog svjetla te stvara efekt interijera nalik vitrajima.
Radovi su započeli u svibnju 2020. godine i trajali dvije godine. Tijekom tog razdoblja većina građevinskih poslova obavljena je ručno, uz minimalnu stručnu pomoć.
Danas prostor ima više funkcija u zajednici i sastoji se od sedam potpuno opremljenih prostorija.
Tako su Edna i Maria Gabrielly vlastitim radom uspjele pretvoriti ono što se smatralo otpadom i zagađivačem – staklenu bocu – u dom površine 70 četvornih metara, koji danas služi kao inspiracija za nove prakse ponovne uporabe materijala u građevinskoj industriji.
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