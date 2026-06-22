Zagreb uvodi nova pravila za upotrebu plastike: Što se mijenja za građane i ugostitelje?

Predložene mjere odnosile bi se na gradska upravna tijela, ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb te trgovačka društva u kojima je Grad jedini član društva, uključujući njihove podružnice, trgovačka društva i ustanove. Primjenjivale bi se i na ustanove u kojima je jedan od osnivača Grad Zagreb te trgovačka društva u kojima je Grad član društva i drži poslovni udio veći od 50 posto temeljnog kapitala.