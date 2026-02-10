x

Putnički zrakoplov s 55 putnika i članova posade sletio je u utorak na plažu u Mogadišuu, nakon što je sletio s piste i završio na obali.

Kako javlja Garowe Online, avion lokalne zrakoplovne kompanije StarSky imao je tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja s Aden Adde međunarodnog aerodroma u Mogadišu u Somaliji na letu prema Galkayu.

Zrakoplovu je odobreno da hitno vrati i sleti, ali je prilikom dodira s pistom skrenuo s nje, prešao preko ruba i zaustavio se na plaži uz samu obalu.

U avionu tipa Fokker 50, bilo je 55 putnika i članova posade, i svi su evakuirani bez teških ozljeda zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi.

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se zrakoplov kako leži na pješčanoj obali. Istraga o uzroku izlijetanja s piste je u tijeku, a aktivnosti na aerodromu nakratko su bile obustavljene zbog intervencija hitnih službi.

BREAKING: A StarSky Fokker 50 crashed shortly after taking off from Mogadishu’s Aden Adde International Airport. Local reports say all passengers managed to evacuate safely.pic.twitter.com/Rdo2t9iEZs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 10, 2026