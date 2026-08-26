BIJELE PAHULJE U KOLOVOZU
FOTO, VIDEO / Dok većinu svijeta prži sunce, ovu državu zatrpao snijeg
Neobičan val vrlo niskih temperatura i obilnog snijega pogodio je zapad Bolivije, a vremenske neprilike zahvatile su više od 26.000 obitelji u pet regija.
Najviše su pogođene regije Potosí, Oruro i Cochabamba, rekao je u srijedu zamjenik ministra civilne zaštite Juan Carlos Calvimontes, piše list El Deber, a prenosi Upi.com.
Oluja je tijekom sušne sezone donijela do 50 centimetara snijega, zbog čega su zatvorene pojedine državne ceste i zračne luke, a snijeg je prekrio područja na kojima se hrane lame i alpake.
Takvo vrijeme predstavlja izrazito odstupanje od uobičajenih prilika na bolivijskom Altiplanu, visoravni na velikoj nadmorskoj visini na kojoj od lipnja do kolovoza obično vlada suha zima s vrlo malo oborina.
Iznenadni prodor hladnog polarng zraka u kombinaciji s visokom vlagom u atmosferi doveo je do neprekidnog snijega kakav na tim nadmorskim visinama nije zabilježen desetljećima. To je poremetilo poljoprivredne i stočarske cikluse, a nekoliko je općina zbog situacije proglasilo izvanredno stanje.
Snijeg je otežao i teretni promet. Deseci vozača kamiona ostali su blokirani na važnim prometnicama, među ostalim u područjima Confitala i La Cumbre, gdje su ceste bile prekrivene ledom.
U departmanu Potosí gradonačelnik Uyunija Misael López rekao je da je riječ o jednom od najobilnijih snježnih padalina u tom području u posljednjih deset godina. Snijeg je pogodio 56 zajednica, otežao promet i prouzročio velike gubitke u stočarstvu.
Prema podacima Ureda za upravljanje rizicima Uyunija, pogođeno je oko 80.000 lama, alpaka, ovaca i goveda.
Iz visokih predjela spašeno oko 100 stranih turista
Bolivijska uprava za ceste izvijestila je o zatvaranju prometnica zbog kojih su vlasti morale obustaviti promet prema La Pazu. Zbog slabe vidljivosti potpuno je obustavljen i rad zračne luke La Joya Andina u Uyuniju.
Calvimontes je rekao da je zbog obilnog snijega na turističkim rutama u blizini slanih ravnica Uyunija i Nacionalnog rezervata Eduardo Avaroa vojska i druge sigurnosne službe morale provesti nekoliko akcija spašavanja. Iz visokih predjela spašeno je oko 100 stranih turista.
Među njima je bilo oko 60 talijanskih turista koji su ostali zarobljeni u autobusima. Prema televiziji Cadena 3, trojica američkih državljana više od 30 sati bila su zaglavljena kod Lagune Colorade nakon što im se pokvarilo vozilo, dok su dvojica Francuza spašena u blizini zajednice Quetena.
Vlasti su potvrdile i da je u Oruro poginula starija žena nakon što se na nju srušilo stablo. Upozorile su i da tisućama lama i alpaka prijeti ozbiljan nedostatak hrane.
Gradonačelnik San Pablo de Lípeza Filemón Flores rekao je da je više od 19.000 deva, odnosno lama i alpaka, u ozbiljnoj opasnosti jer je snijeg prekrio prirodna područja za ispašu.
Bolivijska vlada zbog toga surađuje s oružanim snagama kako bi izoliranim obiteljima dopremila hranu, stočnu hranu, veterinarski materijal i alat.
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